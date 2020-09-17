Алкоголь

Ингушетия в тройке самых «трезвых» регионов России

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Ингушетия в тройке самых «трезвых» регионов России, в пересчете на этанол за год здесь выпивают 0,14 литра на душу населения. С такими данными Росалкогольрегулирования за 2019 год ознакомился News. ru.

Минимальные значения наблюдаются в Чечне (0,08 литра), Северной Осетии (0,54 литра), Дагестане (0,73 литра) и Кабардино-Балкарии (0,88 литра).

Больше всего спирта выпивают в Сахалинской области — 11,16 литра. Далее идут Коми (10,83 литра), Магаданская область (10,66 литра), Удмуртия (9,91 литра) и Карелия (9,74 литра).

В среднем по стране на душу населения приходится шесть литров выпитого этанола за год.

В последние годы в России снижается потребление этанола в расчете на душу населения, рассказал News. ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Так, прежде показатели составляли 17-18 литров. Разница по регионам обусловлена рядом факторов, в том числе — уровень доходов и качество жизни населения, этнокультуральные особенности.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что на россиян в возрасте 30–50 лет приходится основная масса больных алкоголизмом.

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