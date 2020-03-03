Ответ: Получить повторное свидетельство о рождении возможно по месту хранения актовой записи в соответствии с законодательством государства, на территории которого данная запись совершена.

Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.) государства, подписавшие Конвенцию, обязуются пересылать друг другу по просьбе без перевода и бесплатно свидетельства о регистрации актов гражданского состояния непосредственно через органы регистрации актов гражданского состояния Договаривающихся Сторон с уведомлением граждан о пересылке документов. В этой связи по данному вопросу рекомендуем обратиться в отдел ЗАГС по месту жительства с просьбой об оказании содействия в истребовании свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния.

Принятые от Вас анкеты об истребовании документа будут направлены через Минюст РФ в соответствующее учреждение Украины. При получении ответа Вам будет выдано повторное свидетельство о браке. В случае невозможности истребовать документ из ЗАГСа по месту составления актовой записи, Вы вправе обратиться в суд по месту жительства с заявлением об установлении юридического факта регистрации брака.

На вопросы читателя отвечает юрист

Самарская Елена Александровна

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