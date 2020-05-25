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Размер пособия по безработице

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Вопрос: Я лицо без гражданства с видом на жительство в РФ, сейчас лишился работы. Будет ли мне выплачиваться пособие по безработице и в каком размере?

Ответ: Статьей 62 Конституции РФ установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» законодательство о занятости населения распространяется также на иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами Российской Федерации. Статья 3 данного закона устанавливает порядок и условия признания граждан безработными. Согласно пункта 1 статьи 3 безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.

Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 460 утверждены Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Согласно Временным правилам гражданин подает соответствующее заявление через личный кабинет в базе вакансий «Работа в России» или на портале госуслуг. Центры занятости населения запрашивают необходимую информацию в ПФР. Решение о признании лица безработным принимается в течение 11 дней с даты обращения.

Согласно Постановлению правительства от 20.04.2020 г. № 485 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346 и приостановлении действия отдельных положений Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» и информации Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.04.2020 г. устанавливается пособие по безработице равное минимальному размеру оплаты труда (12130 рублей) в апреле-июне гражданам, лишившиеся работы после 1 марта 2020 года и зарегистрированным в качестве безработных.

На вопросы читателя отвечает юрист
Самарская Елена Александровна

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