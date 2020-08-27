Вопросы инфекционной безопасности нашей страны

Одно оставалось неизменным — контроль за распространением инфекционных заболеваний, анализ эпидемиологической ситуации в мире и регионах Российской Федерации, прогнозирование возможных вспышек инфекций, методические рекомендации по организации борьбы с управляемыми и неуправляемыми инфекциями и конечно контроль за исполнением предписаний — эта работа не прекращалась никогда.

Хочется отметить, что недопущение развития той или иной инфекции на территории зависит не только от медиков. Мне вспоминается распространённый в советский период лозунг: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Он стимулировал население СССР учиться плавать. Уметь плавать, чтоб не погибнуть. Вполне логично. Я могу назвать это лозунгом — рекомендацией.

Оспа, тиф, чума, малярия — эти инфекции в разные исторические периоды, унося миллионы жизней, влияли на изменение экономики и государственного строя многих государств. Сегодня весь мир, и мы, в том числе, стоим перед проблемой пандемии короновирусной инфекции. Специфического лечения пока нет. Но есть не сложные профилактические мероприятия, позволяющие значительно снизить риск заражения себя и своих близких. Одним из них является дистанцирование, или как принято говорить «социальное дистанцирование». Термин означает сохранение физического расстояния друг от друга в общественных местах и самоизоляцию.

Почему важно соблюдать физическое дистанцирование?

Коронавирус легко передается с микроскопическими каплями при чихании и кашле. Микроорганизмы могут пролетать по воздуху на расстояние до 2 м. Помимо этого, вирус может передаваться при повседневных контактах: при рукопожатии, использовании общих предметов или касании одних и тех же поверхностей. У некоторых людей наблюдается бессимптомное течение болезни, но при этом они могут передавать вирус другим. Даже когда самочувствие больного улучшается, он все еще может в течение некоторого времени быть носителем вируса. Именно поэтому необходимо соблюдать особую осторожность: оставаться дома и держаться на расстоянии от других людей, регулярно и тщательно мыть руки, а также прикрывать рот при чихании и кашле.

И хотя соблюдать осторожность нужно всегда, мы все надеемся, что уже скоро все вернется в более привычное русло. Врачи и ученые по всему миру стараются узнать больше о том, как передается этот новый вирус, и пытаются разработать лекарства для борьбы с ним.

Если человек заболел, это вовсе не значит, что он или она сделали что-то не так. Любой человек может заразиться COVID-19. Мы просто хотим как можно больше обезопасить себя и делаем все возможное, чтобы помочь остановить распространение вируса.

Как лучше всего соблюдать физическую дистанцию?

Минимизируйте выходы из дома, насколько это позволяет ситуация. Для прогулок выбирайте время, когда на улице мало людей.

• По возможности работайте из дома и проводите онлайн-встречи

• Если вы находитесь вне дома, не трогайте поверхности, к которым регулярно прикасаются другие люди. Мойте руки сразу по приходу домой. Находясь вне дома, старайтесь не дотрагиваться руками до лица.

• Постарайтесь избегать общественного транспорта, больше ходите пешком. Если есть необходимость и возможность, пользуйтесь велосипедом, автомобилем или любым другим личным транспортом

• Соблюдайте дистанцию при походах в магазин, либо прибегайте к услугам онлайн-шоппинга и сервисов доставки. Предлагайте свою помощь с покупками людям, находящимся в зоне риска.

• Старайтесь избегайте контактов с другими людьми на прогулке, пробежке или при занятиях спортом на открытом воздухе.

• Избегайте походов в гости, особенно если есть вероятность контакта с болеющими или пожилыми людьми.

В общественных местах носите защитную маску!

Следуйте рекомендациям и предписаниям Роспотребнадзора Российской Федерации и будьте здоровы!