Ветераны боевых действий
Военнослужащая Росгвардии из Ингушетии удостоена награды Комитета по делам воинов-интернационалистов
Ответственный исполнитель отделения делопроизводства и режима Управления Росгвардии по Ингушетии сержант Циеш Евлоева удостоена медали «Ветеран боевых действий» Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств — участников СНГ. Медаль военнослужащей вручил руководитель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов боевых действий Беслан Илиев.
В торжественной церемонии также приняли участие врио начальника Управления Росгвардии по Ингушетии полковник полиции Александр Нечипуренко, председатель совета ветеранов управления Магомед Горбаков, военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии.
Полковник полиции Александр Нечипуренко поздравил сержанта Циеш Евлоеву со знаменательным событием, венчающим ее трудную и ответственную службу, пожелал ей здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
— Хотелось бы выразить благодарность руководству Комитета по делам воинов-интернационалистов за постоянное внимание к нашим сотрудникам, — сказал Нечипуренко. — Надеемся на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество с ветеранской организацией.