В торжественной церемонии также приняли участие врио начальника Управления Росгвардии по Ингушетии полковник полиции Александр Нечипуренко, председатель совета ветеранов управления Магомед Горбаков, военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии.

Полковник полиции Александр Нечипуренко поздравил сержанта Циеш Евлоеву со знаменательным событием, венчающим ее трудную и ответственную службу, пожелал ей здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

— Хотелось бы выразить благодарность руководству Комитета по делам воинов-интернационалистов за постоянное внимание к нашим сотрудникам, — сказал Нечипуренко. — Надеемся на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество с ветеранской организацией.