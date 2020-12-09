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Ветераны боевых действий

Военнослужащая Росгвардии из Ингушетии удостоена награды Комитета по делам воинов-интернационалистов

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Ответственный исполнитель отделения делопроизводства и режима Управления Росгвардии по Ингушетии сержант Циеш Евлоева удостоена медали «Ветеран боевых действий» Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств — участников СНГ. Медаль военнослужащей вручил руководитель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов боевых действий Беслан Илиев.

В торжественной церемонии также приняли участие врио начальника Управления Росгвардии по Ингушетии полковник полиции Александр Нечипуренко, председатель совета ветеранов управления Магомед Горбаков, военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии.

Полковник полиции Александр Нечипуренко поздравил сержанта Циеш Евлоеву со знаменательным событием, венчающим ее трудную и ответственную службу, пожелал ей здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

— Хотелось бы выразить благодарность руководству Комитета по делам воинов-интернационалистов за постоянное внимание к нашим сотрудникам, — сказал Нечипуренко. — Надеемся на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество с ветеранской организацией.

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