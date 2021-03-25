«В ходе коллегии затрагивались вопросы, касающиеся строительства школ и детских садов, выплат за классное руководство, организации бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов, создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и новых мест дополнительного образования детей, повышения квалификации педагогических кадров, программы «Земский учитель», проведения оценочных процедур и государственной итоговой аттестации в регионе и др.», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона.

В заседании приняли участие руководитель администрации Главы и правительства Ингушетии Джамбулат Оздоев, заместитель председателя правительства Марьям Амриева, председатель профсоюза работников образования Лидия Бекова, руководители управлений образования муниципалитетов, начальники отделов, специалисты ведомства и др.

С докладом «Об итогах работы Министерства образования и науки Республики Ингушетия за 2020 год и задачах на 2021 год» выступила министр Эсет Бокова.

Руководитель ведомства доложила о том, что благодаря реализации национального проекта «Образование» в регионе в 2020 году открыто 42 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в 2019 — 17. В общей сложности на инновационных площадках свыше 9 тысяч школьников осваивают программы дополнительного образования по различным направлениям. Более 1,5 тыс. педагогов прошли курсовую подготовку для работы в «Точках роста».

«Кроме того, до 2023 года благодаря реализации национального проекта появятся дополнительно 23 центра «Точка роста», в которых будут обучаться более 3,5 тыс. детей. Также в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» будет открыт центр цифрового образования «IT-куб», — сообщила «Ингушетии» министр.

Руководитель ведомства отдельно коснулась вопроса создания новых мест дополнительного образования детей. Так, в 2020 году в Ингушетии в 105 образовательных учреждениях созданы профильные кабинеты допобразования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Касаясь вопроса организации горячего питания, министр доложила, что с начала 2020-2021 учебного года бесплатное горячее питание организовано для всех учащихся 1-4 классов школ региона. При этом на особом контроле находятся 28 организаций, где отсутствуют пищеблоки. В настоящее время в этих школах ведется работа по строительству и оснащению технологическим оборудованием пищеблоков.

Особое внимание в своем выступлении Эсет Бокова уделила вопросу повышения квалификации педагогических работников. Министр отметила, что в 2020 году более 1,5 тыс. руководителей и педработников школ и детсадов повысили квалификацию через курсовую подготовку по программам повышения качества образования в рамках оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, PISA), дополнительного и инклюзивного образования, по профилактике терроризма и экстремизма в молодёжной среде и по многим другим направлениям.

«В планах Минобрнауки на 2021 год — создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе республиканского Института повышения квалификации работников образования», — отметила Эсет Бокова.

Не остался без внимания и вопрос развития среднего профессионального образования и качества предоставляемых услуг республиканскими учреждениями СПО. Министр подчеркнула, что растет количество поступивших в вузы и учреждения СПО. В 2020 году по целевому приему поступил 61 человек, в колледжах обучается 11 528. В 2021 году планируется создание педагогического колледжа, который будет готовить квалифицированных специалистов для начальной школы.

В заключение министр добавила, что основным направлением работы 2021 года, кроме выполнения задач национального проекта «Образование», является достижение всех намеченных планов по повышению качества образования как на региональном уровне, так и на школьном и муниципальном уровнях.

Коллегией Минобрнауки Ингушетии единогласно принята публичная декларация целей и задач на 2021 год.