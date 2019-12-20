В обсуждении законопроекта приняли участие депутаты, первый зампредседателя правительства Михаил Илезов, министр имущественных и земельных отношений Аюп Галаев, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Зелимхан Оздоев.

В своём вступительном слове председательствующий Гадиев отметил, что по законопроекту комитетом по экономической политике было дано заключение, согласно которому не усматривается целесообразность передачи полномочий от муниципалитетов органам исполнительной власти субъекта. Это мнение сложилось ввиду того, что федеральным законодательством именно на муниципалитеты возложена функция стратегического планирования и распоряжения подобными земельными участками.

При дальнейшем обсуждении документа вице-премьер пояснил, что проект закона разработан министерством имущественных и земельных отношений в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», «О введении в действие Земельного кодекса РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ч. 1.2 статьи 17).

«Данный нормативный акт предусматривает перераспределение полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти региона с целью контроля и упорядочения данных земельных участков», — пояснил Илезов.

Галаев также поддержал своего коллегу. Он отметил, что, несмотря на весь негатив, как со стороны общественности, так и со стороны муниципалитетов, они намерены провести полную инвентаризацию земель, в том числе используя аэросъемку, чтобы исключить случаи незаконной выдачи земельных участков. Планируется опись всей имеющейся территории для того, чтобы в конечном итоге в республике не осталось неучтенных земельных участков. При этом он отметил, что при разработке указанного законопроекта они осознавали всю полноту ответственности, которая ложится на министерство.

В ходе заседания было отмечено, что зачастую участки земель используются без заключения договоров, притом что в регионе мало свободной земли для строительства социальных объектов и развития территорий. Как раз для решения подобных острых социальных задач и недопущения нарушения законодательства в данном направлении и проводится нормативно-правовое закрепление.

После детального обсуждения вопроса и заверений со стороны представителей регионального правительства депутаты выразили свое одобрение относительно представленного законопроекта, однако, учитывая всю серьёзность принимаемого решения, было принято решение о направлении проекта закона субъектам права законодательной инициативы. По получении отзывов органов муниципальной власти законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Народного собрания Ингушетии.