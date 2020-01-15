Следственному комитету России исполнилось 9 лет

Для всех сотрудников Следственного комитета России эти 9 лет явились настоящим испытанием, которое они выдержали достойно и с честью.

В историческом плане 9 лет является, конечно же, очень коротким периодом, но за это время Следственный комитет показал себя как чрезвычайно эффективный следственный орган, способный выполнить задачу любой сложности, результаты работы которого более чем убедительно говорят сами за себя. Истекшие годы показали правильность стратегического решения, принятого высшим руководством нашего государства.

Свою достойную лепту в становление Следственного комитета России внесли и сотрудники следственного управления по Республике Ингушетия, которые в сложнейших условиях обеспечивают в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами правопорядок и законность в республике, надежно стоят на охране законных интересов граждан.

Руководство следственного управления отмечает, что высшим критерием оценки деятельности ведомства является доверие со стороны граждан, самым важным элементом в работе является чуткое и внимательное отношение к гражданам, их нуждам, оперативное и качественное, в соответствии с законодательством, решение их вопросов. И неважно, относятся эти вопросы к компетенции следственных органов Следственного комитета России или нет. В любом случае необходимо предельно внимательно выслушать людей, вникнуть в их проблемы и приложить все усилия для их решения. Только таким образом можно завоевать доверие граждан. И мы горды тем, что это доверие со стороны граждан следственное управление имеет, о чем свидетельствуют тысячи поступивших обращений по различным вопросам.

Это результат одного из основных и приоритетных направлений работы СК России — личного приема граждан, осуществляемого еженедельно в территориальных следственных отделах руководителем следственного управления, приема граждан непосредственно в следственном управлении, ежемесячного совместного приема граждан с уполномоченным по правам человека в Республике Ингушетия, осуществления прямой телефонной связи с гражданами, результатом которых является прием около 3,5 тысячи человек.

С сентября 2007 года, то есть с момента создания следственного управления в составе прокуратуры республики, а затем в виде отдельного, самостоятельного ведомства, следователями и следователями-криминалистами следственного управления осуществлено более 1800 выездов на места происшествий по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств и посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. За это время расследовано около 5 тысяч преступлений, окончено и направлено в суд тысячи уголовных дел, среди которых особо сложные, многоэпизодные и резонансные дела, связанные с такими видами преступлений, как убийства, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищения бюджетных средств и коррупционной направленности.

Не секрет, что за расследованием каждого из уголовных дел стоит скрупулезный, титанический труд следователей и следователей-криминалистов следственного управления, а также сотрудников подразделений, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Но нужно отметить, что стоящие перед следственным корпусом задачи решаются достойно — его сотрудники работают, не считаясь с личным временем, отдавая все свои силы служению Отечеству.

Следственное управление активно участвует в общественной жизни республики. Его сотрудники проводят встречи с общественностью, учащимися общеобразовательных учреждений республики, в ходе которых читают лекции с целью профилактики преступлений, правового воспитания подрастающего поколения, в том числе и неприятия коррупции, и ограждения молодежи от проявлений террористического и экстремистского характера.

В значительной степени благодаря профилактической работе, проводимой с несовершеннолетними сотрудниками следственного управления, органов прокуратуры, а также других законодательных и исполнительных органов власти республики, количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними в республике, в последние годы неуклонно снижается.

Сотрудники следственного управления в истекшие годы организовали и приняли самое активное участие практически во всех мероприятиях, проведенных в регионе, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, ими из личных средств оказывается материальная помощь и поддержка детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также малоимущим семьям.

Информация о деятельности управления активно освещается средствами массовой информации республики, а также широко представлена на официальном сайте ведомства в интернете, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook».

Тесное взаимодействие осуществляется с ведущими региональными печатными изданиями, такими как газеты «Сердало» и «Ингушетия», с телевидением (ГТРК «Ингушетия», НТРК «Ингушетия»), а также радио, с районными печатными изданиями.

В истекшем 2019 году только на страницах газет «Сердало» и «Ингушетия» опубликовано около 80 статей и информаций следственного управления, за что руководство ведомства выражает огромную благодарность и признательность главным редакторам и редакционным коллегиям печатных изданий, в которых трудятся настоящие мастера своего дела, мастера с большой буквы.

В заключение хотелось бы поздравить всех сотрудников Следственного комитета России, ветеранов следствия с днем создания ведомства, пожелать им, их родным и близким здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в работе и во всех добрых начинаниях.

Старший помощник руководителя следственного управления

Следственного комитета Российской Федерациипо Республике Ингушетия

полковник юстиции Зураб Идрисович Героев