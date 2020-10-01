— Как до вас дошла информация? Поступила жалоба?

— Нет, здесь мы увидели сами. В процессе мониторинга социальных сетей была обнаружена информация о масштабном строительстве на территории с. п. Яндаре на месте расположения памятника культурного наследия «Яндырское городище Бур-Боарз».

Выяснили, что постановлением правительства Ингушетии № 4 от 9 января 2001 года «Об отнесении памятников истории и культуры (археологии) Республики Ингушетия к памятникам регионального значения» памятник «Яндырское городище» внесен в перечень памятников истории и культуры (археологии) плоскостной и предгорной Ингушетии. Действовать нужно было незамедлительно.

— А как связано подобное строительство с антимонопольным ведомством?

— Это, на первый взгляд, странно. Но учитывая, что данный объект имеет историческую значимость, передача земельного участка в частные руки возможна лишь с нарушением требований Земельного кодекса РФ.

Мы решили, что эти действия недопустимы, могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, в связи с чем были предприняты действия, чтобы данное строительство было немедленно прекращено.

— И какие действия были предприняты?

— В мере наших полномочий и строго по букве закона. Специалистами управления была проделана работа, в рамках которой также были направлены запросы о предоставлении информации, подтверждающей законность передачи данного земельного участка в администрацию Назрановского района, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия и ТУ Росимущества в Республике Ингушетия.

Нам нужна была информация о том, кто проводит торги на данный земельный участок, где документальное разрешение на строительство, на проведение торгов. Промедления в данном деле губительны, как известно из нашей практики.

— Что выяснилось в итоге работы?

— Мы установили, что вышеуказанными органами власти данный земельный участок в арендное пользование не передавался, равно как и не был продан. Все оказалось прозаичнее, произошел самозахват земельного участка физическим лицом.

На месте было начато незаконное строительство, заложен фундамент под жилой дом, разумеется, не имея никаких на то прав.

В настоящее время все строительные работы на земельном участке прекращены, кроме того, «захватчику» необходимо восстановить нарушенный земляной покров.

— Случился счастливый конец, но так бывает не всегда. Насколько обширна проблема?

— К сожалению, проблема самозахвата земель бесспорно носит массовый характер по всей стране, лишь подобными совместными действиями общественности и органов власти возможно решить столь масштабный вопрос.