Цель приложения «РКН» — повысить оперативность удаления из сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент, сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов.

К противоправному контенту, распространение которого в сети законодательно запрещено, относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т. д. Они включаются в Единый реестр запрещенных сайтов.

Примечательно, что решение о включении в реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, может быть обжаловано владельцем сайта, провайдером хостинга, оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в суд в течение трех месяцев со дня принятия такого решения.

В пользовательском соглашении мобильного приложения «РКН» уточнено, что приложение хранит и обрабатывает предоставленные пользователем метаданные, не являющиеся персональными данными, для реализации заложенных функций. А оператор приложения не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ к материалам пользователей, размещенным в Приложении или в любом другом месте.

Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 млн сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство.

За 8 с небольшим лет с начала действия профильного закона в ведомство поступило и рассмотрено более 315 тыс. сообщений о детской порнографии, почти 643 тыс. — о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тыс. — о призывах к самоубийству, около 1,5 млн — о нелегальных азартных играх.

Бета-версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play.

Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (портал Госуслуг) и не требует дополнительной регистрации.

Запуск мобильного приложения — это один из элементов цифровой трансформации, которую Роскомнадзор активно ведет, начиная с прошлого года, в соответствии с утвержденной в декабре 2020 г. ведомственной программой.

Ведомство будет признательно за замечания и предложения, связанные с работой тестовой версии приложения, которые можно направить на электронный адрес ermp@grfc. ru.