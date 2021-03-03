Соцсети будут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента

«Социальные сети должны будут разместить у себя на главной странице электронные формы, которые будут заполнять пользователи, если увидят в сети противоправный контент. Также у пользователя должна быть возможность пожаловаться со своей персональной страницы», — сообщила «Российская газета».

Не позднее 1 февраля каждого года соцсети будут публиковать отчеты о проделанной ими работе в виде текстового или графического файла формата PDF, который можно скачать. В этом файле соцсети должны будут подробно указывать, на скольких страницах и на каких именно был размещен противоправный контент, на каких страницах он был заблокирован, и по поводу каких обращений соцсеть обращалась за разъяснениями в Роскомнадзор.