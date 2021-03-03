Роскомнадзор

Соцсети будут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента

0

Роскомнадзор предлагает обязать социальные сети ежегодно готовить отчеты о работе по блокировке и удалению постов с пропагандой суицида и наркотиков, экстремизма и терроризма, детской порнографии, призывов к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, а также оскорбительных материалов с нецензурной лексикой.

«Социальные сети должны будут разместить у себя на главной странице электронные формы, которые будут заполнять пользователи, если увидят в сети противоправный контент. Также у пользователя должна быть возможность пожаловаться со своей персональной страницы», — сообщила «Российская газета».

Не позднее 1 февраля каждого года соцсети будут публиковать отчеты о проделанной ими работе в виде текстового или графического файла формата PDF, который можно скачать. В этом файле соцсети должны будут подробно указывать, на скольких страницах и на каких именно был размещен противоправный контент, на каких страницах он был заблокирован, и по поводу каких обращений соцсеть обращалась за разъяснениями в Роскомнадзор.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Первая выставка картин из рыбьей кожи откроется в Ингушетии в четверг
Минприроды Ингушетии официально объявил об окончании охотничьего сезона
Приставы заставили жителя Ингушетии выплатить 56 штрафов, пригрозив арестом автомобиля
Ингушских фотолюбителей приглашают на мастер-класс онлайн «Современная жанровая фотография»
В Ингушетии правоохранителями задержан грузовик с древесиной ценной породы
В Ингушетии успешно прошла проверка системы оповещения
В ингушском городе Сунжа дан старт дорожным работам
Молодые ученые Ингушетии проведут мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню
По требованию городской прокуратуры Ингушетии заблокировано 8 сайтов по продаже поддельных документов
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
В колледжах Ингушетии планируется ввести новые предметы по истории республики

Главное

Яндекс.Метрика

 