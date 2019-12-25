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Расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами

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Вопрос: Скажите, пожалуйста, я гражданка РФ, муж — лицо без гражданства. Могу ли я обратиться в суд с иском о расторжении брака, если добровольно в ЗАГС муж не является и какие документы нужны для развода?

Ответ: В силу ст. 160 СК РФ расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами на территории Российской Федерации производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 402 ГПК РФ суды в Российской Федерации вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Российской Федерации или хотя бы один из супругов является российским гражданином.

К исковому заявлению о расторжении брака в судебном порядке прилагается подлинник свидетельства о заключении брака.

На вопросы читателя отвечает юрист
Самарская Елена Александровна
Тел.: (8793) 97-43-24, 39-38-08

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