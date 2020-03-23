В XVIII веке Кавказ стал играть более значительную роль во внешнеполитических планах России, чем в предыдущее время.

Изучение истории взаимоотношений Кавказа с Россией остается актуальной проблемой исторической науки. Одним из спорных ее аспектов является вопрос о времени присоединения народов Северного Кавказа к России.

Сегодня наши читатели узнают много нового об участниках исторического акта, связавшего ингушей с русским народом на вечные времена.

Одним из официальных свидетелей был великий кавказовед, академик И. А. Гюльденштедт.

Иоганн Антон Гюльденштедт (1745-1781) принадлежит к плеяде ученых 18 в., которые первыми осуществили комплексные обследования обширных территорий Российской империи, в том числе и Кавказа.

Это были люди, получившие образование, преимущественно естественнонаучное, в городах Европы и большей частью приглашенные в Россию из Германии. Астраханскую экспедицию возглавил И. А. Гюльденштедт.

Поездки И. А. Гюльденштедта по региону открыли новый этап в истории российского кавказоведения, когда в центре внимания оказались новые географические области и новые политические приоритеты.

И. А. Гюльденштедт в полной мере и с большей тщательностью выполнил возложенную на него миссию.

Путешествие И. А. Гюльденштедта на Кавказ началось в июне 1768 года и закончилось в 1773 году.

Примечательны суждения И. А. Гюльденштедта о том, во имя чего осуществил он свое длительное и далеко нелегкое путешествие по Кавказу. Об этом он пишет в письме Ф. Г. Миллеру: «Этим я заключаю извлечения из моих материалов о кавказских народах и языках, которые я собрал за четыре с половиной года со многими опасностями, трудностями и бесчисленными тяготами у этих... народностей. Я не так самоуверен, чтобы считать, что исчерпал все, и хотел бы, чтобы у меня нашлись неутомимые последователи».

В кавказских горах находится большое число меньших и больших остатков народов, которые издревле обитали в них, — пишет в своих дневниках великий ученый-кавказовед.

Все эти толпы народов обитают в почти бесчисленном количестве округов и уездов и обитатели их говорят на чрезвычайно различных языках, являются то подданными деспотов, то без начальства и состоят только под властью выбранных ими самими старшин (ингуши), не знают ни законов, ни послушания.

И. А. Гюльденштедт решился пойти в Моздок и оттуда сопровождать офицера, который должен был принимать присягу на верность русской короне у народа, живущего в горах в восьмидесяти верстах от Моздока. В Кизляре он встретился с господином генерал-майором Иван фон де-Медем, имевшим большое влияние на остальную поездку кавказоведа.

Заслуживает внимания и то, что И. А. Гюльденштедт не случайно оказался в те дни в гуще исторических событий. Записи в дневнике исследователя не оставляют сомнения в том, что он заранее знал о предстоящем акте вхождения ингушей в состав России и с определенным расчетом отправился к месту действий.

Вот запись из его дневника: «2 марта 1770 г. я вместе с вышеупомянутым офицером приступил к поездке от Моздока к горному народу, который называется ингуши (галгаи), или кисты».

17-18 вв., преимущественно грузинских, употребляются в качестве собирательного для всех ингушских племен, в узкоэтническом смысле, обозначая лишь часть ингушей — жителей ущелья по реке Кистинке и Армхи. Как видно из дальнейшего описания, И. А. Гюльденштедт употребляет термины «кисты» и «ингуши» как синонимы, собирательные этнонимы для всех ингушских субэтнических образований.

Далее И. А. Гюльденштедт пишет, что: «Их места обитания находятся у подножья Кавказских снежных гор, на юге от Моздока.

Округ ингушей, или кистов — первого кавказского народа, с которым я имел возможность познакомиться, лежит между истоком Сунжи и Терека к впадающим в Терек ручьем Кумбулей.

Эта нация, которая называет сама себя обоими приведенными названиями, может выставить, по приблизительному подсчету, более 5000 боеспособных мужчин. Она совершенно свободна и не подчиняется никакому князю, а управляют ею несколько выборных старшин».

Начиная с 1756г. делегации ингушей неоднократно обращались в различные правительственные инстанции Российской империи с просьбой о принятии их в Российское подданство. И. А. Гюльденштедт отмечает деятельность ингушского посольства, состоящего из 24 старшин во главе с Гарс Чапановым и Сурхаем Мирзоевым, которое в феврале 1770 г. прибыло в Кизляр и обратилось от имени «всего народа и общества» к местному коменданту — полковнику И. Д. Неймичу, с просьбой «поступить в вечное Е. И. В. подданство». По просьбе того же посольства в Ингушетию были направлены российские чиновники и духовные лица, чтобы «тамошний народ склонили в подданство и к присяге привели», что и было совершено 4 марта 1770 г. (17 марта по новому стилю).

Присягу представителей всех ингушских обществ принимал уполномоченный гусарского полка капитан Дегостий, имевший на руках ордер «открытый лист» на принятие присяги в присутствии главы Северо-Кавказской духовной миссии архимандрита Порфирия.

Процедура принятия присяги ингушскими старшинами на верность России происходила 4,5,6 (17, 18, 19) марта 1770 года вблизи аула Ангушт на обширной поляне с символическим названием «Барт босе», что значит «Склон согласия». В те весенние дни, а это между прочим были воскресенье, понедельник и вторник, где собралось свыше 800 человек от разных обществ, присутствовал и академик И. А. Гюльденштедт.

Академик воочию убедился в горском гостеприимстве, и не случайно писал, что горцы имеют «очень большое уважение к законам гостеприимства и мало примеров его нарушения». Он же подметил их давнее чувство приязни к русским людям и записал в своем дневнике, что горцы «никакой нации не оказывают столько снисхождения, как к россиянам».

Ингуши живут в близко расположенных деревнях, в каждой из них находится более 30 домов. Они прилежные земледельцы и скотоводы. По кавказскому обычаю все вооружены, во многих деревнях имеется каменная башня. В нижнем ее помещении во время ведения войн спасаются женщины и дети, сверху же мужчины защищают свою собственность.

Ингуши говорят на одном языке с тушинами. Под тушинами здесь имеются в виду Цова — Тушины или бацбийцы — этническая группа вайнахского происхождения (связанная с ингушами — бацбицами), переселившаяся не позднее 16 в. в сопредельный с Ингушетией горный район Восточной Грузии — Тушетии. В настоящее время проживают в Ахметовском районе Грузии. Но их язык совершенно отличен от всех других языков кавказских народов, в конце этой поездки для образца И. А. Гюльденштедт составил словарь. У них нет письменности, пишет ученый и отмечает, что у них с незапамятных времен не происходило больших перемен. Они называют себя также г1алг1а (галга) и сохранили еще обычай употребления щита на войне. Г1алг1а — название горского общества, ставшее самоназванием большинства ингушских этнических групп (галгаевцев, джераховцев и др.) и одновременно именем всего ингушского народа.

Грузины называют жителей большинства уездов или округов кисти или кистинцы, поэтому провинцию очень удобно называть кистия или кистетия.

Ингушцы (ингушевцы), так называют официально себя кисты некоторых уездов, которые живут рядом с Малой Кабардой, южнее Моздока на определенном расстоянии, преимущественно около р. Кумбулей и Терека, которые я посетил, когда их в марте 1770 г. русский офицер привел к присяге о верности. У ингушей нет знати, но имеются некоторые издавна известные роды Боза, Мацеки, Чев и Пшанув, из которых они, как свободный народ, выбирают себе говорящего старшину и судью.

Считают, что они могут выставить более 5000 вооруженных людей.

Употребляющие мужские имена ингушей:

Али, Таштаруква, Гере, Чоч, Елберд, Шора, Борш, Екаш, Ного, Тотур, Чоджора, Саик, Хасбулат, Матаи, Дахка, Цавиянек, Гиртс, Келасха, Батирби, Махмет, Бимурза, Масаост, Артиат, Джан, т Карте, Джанан, Бердуква.

Ингушские женские имена:

Бедирги, Тутаи, Саувалирк, Белакаи, Патума, Арсамек, Соскейо, Дашау, Паха, Тума, Цяби, Атагис, Холак, Деше, Рустамон, Арагус.

Спустя три дня после рождения женщины держат совместный совет и на третий вечер дают ребенку имя.

Их религия крайне проста, но несет в себе явные следы христианства. Они верят в бога, которого называют Даьле, но в их религии нет святых или каких-либо достопримечательных персон. В воскресенье у них нет богослужения, они только отдыхают от работы. Весной у них большой, а летом — меньший пост у них дозволено многоженство, и они едят также свинину. Все-таки у них есть в обыкновении один вид жертвоприношений. В определенное время они велят зарезать баранов специально для этого выбранному человеку. Этот человек, которого они называют цани стаг, т. е. чистый человек, по-видимому. принадлежит к жрецам; он должен быть неженатым и живет у старой каменной церкви, стоящей глубоко в горах. Не ингуши, а снег воспрепятствовал ему посетить это достопримечательное место, о чем он, тем более жалел, что там должны были быть также минералогические достопримечательности.

Очень интересное описание оставил в своих дневниках Гюльденштедт: «В нескольких верстах от северной стороны ручья Назран, который впадает с западной стороны в Сунжу находится на холме погребение. Строение — шестиугольное, каждая сторона шириной сажень; крыша сводчатая.

На южной стороне есть вход шириной около 3 футов, но не полностью в человеческий рост; по сторонам входа выступают стены шириной более чем в 1 фунт, чтобы не попадал свет внутрь. Внутренний диаметр этого строения приблизительно в две сажены. Под ровным полом находится подземный свод размером с верхнее строение и около 7 футов глубиною. К этому подвалу ведет находящееся в центре пола круглое отверстие, около 3 футов в ширину, края которого наклонно сходят внутрь, вероятно, для того, чтобы вместить сделанный по этому отверстию для прикрытия камень, которого однако сейчас не было. Строение возведено из плитняка с очень прочной известью и построено очень правильно по угломеру. Над входом были высечены в камне литеры в строчки. Шрифт арабский, и надпись гласит в переводе приблизительно так: «Сегодня ты, завтра мы». В этом склепе Гюльденштедт нашел 6 трупов, лежащих один возле другого. Тела лежали в гробах из 5 гладких дубовых досок, а именно — одна доска снизу, 2 перпендикулярно по сторонам и две — сверху, расположенные наклонно друг против друга, оба конца смыкали пятиугольные дощечки. Тела лежали на спине, головами, обращенными на восток, почти все они были не тронуты временем; некоторые были целыми, у других были вырваны ноги и руки из суставов. Они все были завернуты в саваны.

... И. А. Гюльденштедт выделяет селение Нижний и Верхний Чим (Чми), основанные в 1730 году на земле ингушей, а также Заур-кабак ингушское селение, возникшее в 30 годах 18 века. В 1784 году в четырех верстах от сеения Заур «для сообщения Грузии с Россией» была заложена крепость Владикавказ.

Гюльденштедт отмечает, что исток реки Кумбулея (Камбелеевка) находится в сланцевых горах, впадает в Терек с левой стороны. Он густо населен и по его сторонам идут уезды Гелаксан, Аккинъюрт, Ангуш, Шалха, Вапи и Хакал. Великий ученый выделяет, что бассейн реки Камбелеевки в первой половине 18 века являлся районом массового расселения вайнахов, так Аккин-юрт (Ахкинюрт) в верховьях Сунжи, обжитый ингушами и карабулаками в 30-50 годы; Ангуш-район, известный в других источниках под названием Большие ингуши, с. Ангушт (отсюда название ингушей); Вапи-район расселения ингушей — ваппи с одноименным селением; Шалха — ингушское селение, основанное не позднее 50 годов XYIII в; Хакал- вероятно, имеет отношение к карабулакам — хаккоевцам. Галгаевцы (глигви)- самостоятельное вайнахское и племенное образование, проживавшее в верховьях Ассы.

Мереджы (Мержой) — небольшая самостоятельная группа карабулаков, проживавшая на Правом притоке Ассы- ручье Бесерен. Также отмечен район Даттых, где компактно проживают карабулаки.

Путешествуя по Грузии Гюльденштедт в 1771 году пишет, что имеется округ, Туши (Тушети), населенный народом туши называются: Цоа, Етелта, Тиклоаре, Чунтиаре, Гогултаре, Бухуртуаре. Всего их 22 села, которые в среднем имеют до 500 способных к защите людей. Туши, конечно, как показывает их язык кистинский, и царь Ираклий считает их своими поданными. Они не только не платят дань, но и не повинуются приказам. В селениях Цоа, Етелта, Верхо, и Боджорна1ое говорят только по-кистински с подмешанным грузинским. Свой род Туши ведут от кист.

В своем дневнике в 1771 г Гюльденштедт изложил, что в 4 рудных жилах в провинции кистети в округе Галгаи, у реки Ассай (Асса) содержится серебро и медный колчедан.

Гюльденштедт описывает долину р. Армхи, осетинское название макхалон (ингуши) или макалдон. В 18 в — первой половине 19 в. долина Армхи — Джейраховское ущелье — являлась зоной расселения ингушей.

Кисты, или кистинцы, — это название я (Г-т) выбрал потому, что оно грузинское, легче для русских и более обычное. Живут в селах приблизительно в 20-50 домов, но большей частью деревни близко расположены одна от другой, так что с одной высоты видно одновременно много деревень. В различных селах стоят каменные башни, в которых при нападении спасаются женщины и дети, и их с верхнего этажа защищают способные к обороне мужчины. Их занятиями являются, как и у всех кавказцев, скотоводство и земледелие. Они все до зубов вооружены и полностью военизированы, и снаряжение у них похоже на русских казаков.

Мужчины у них статные, хорошего роста, предприимчивые и хитрые, — читаем мы в дневниках академика.

Так как они в своем государственном устройстве и не изменились с незапамятных времен и не имеют ни школ, ни письменности, а также книг, то и в их истории также далеко не уйдешь.

Они верят только в одного Бога, которого они называют Даьла, и не знают никаких идолов или подобных богов или святых. Воскресенье они празднуют только тем, что прекращают всю работу. Летом они воздерживаются на короткое время от мясной пищи, зимой — на более долгое. Вся нация почитает старого смиренного отшельника, который называют цани стаг (чистый человек), который живет в высоких горах у старой церкви и после поста благословляет овец на заклание для первого употребления мясной пищи. Но при этом и также при рождениях, свадьбах и похоронах существуют самые незначительные церемонии. Они женятся на нескольких женщинах, как магометане, но едят, вопреки их обычаям, свинину.

В упомянутой церкви есть надписи, статуи и в подвалах манускрипты, поэтому я (Гюльденштедт) очень жалею, что не смог посетить ее, потому что она могла сохранить может быть материалы, проливающие свет на историю кавказских народов.

Отдельные округа этой провинции и обитающие еще в ней народы я частью могу только назвать из-за недостающих мне подробных сведений«.

Далее он перечисляет некоторые ингушские (кистинские) округа:

1. Округ Ахкингурт (Ахки-Юрт) совсем вверху у Сунджи (Сунжи) и Кумбулея (Камбелеевка), впадающего в Терек.

Округ Ардахли вверху у Росхена, приток Сунджи.

Округ Ваппи, расположен на одном из притоков Терека, который впадает в Терек у села Чим (Чми), между Тереком и Кумбулеем.

Округ Ангушт в большой долине у Кумбулея.

Округ Шалха, который русские называют Малой (Малый) Ангушт, потому что он расположен совокупно с предыдущим и находится у подножия гор. Села обоих: 1. Галга; 2. Тирол; 3. Ака; 4. Беци; 5. Ваурху; 6. Кир; 7. Мереш; 8..Голай; 9. Иалхар; 10. Цорой; 11. Ной; 12. Хой; 13. Кахкой; 14. Местой; 15. Нашах; 16. Цулуй (Цулой); 17. Мелер; 18. Корт; 19. Махши; 20. Ассай; 21. Шадгия; 22. Асдай (Асдар); 23. Цизди; 24. Паланг; 25. Хейрехи (Хейсеехи).

Селения и округа: Махки, Хамха, Лейми. Таргем, Аги, Картуй, Цулуй, Бештуй, Азик, Тимгой, Лалах, Хани, Таш, Арцхой. Салгаи, Фалхал, Терек, Малар, Джайрах, Байн, Ижел, Обин. Дохергиш, Косте, Арапе, Берех, Кушги, Кала, Накаст, Бархан, Тори, Галай, Гапай, Алкун. Гагай, Датах, Целх. Арште, Игер, Ляшк, Желаш, Гасашки, Джерах, Ахкин-юрт, Ахка, Махал, Бошто, Мереджи, и другие ингушские населенные пункты.

Все эти селения и округа расположены вдоль рек Кумбулей, Сунжи и Асай. Они состоят между собой в хороших отношениях, так же как и с Вапи, которые живут на реке Макул.

Округ Галгаи — по грузински Галга. У истока Асая, впадающего в Сунджу. Принадлежащее сюда село Саглаис Салги имело в прошлые времена большую церковь. Гюльденштедт ошибочно упоминал округ Галгай среди чеченских обществ.

Округ Карабулак, по-татарски — черный источник, расположен у притока Сунджи ( Сунжа) Арште.

Сунжа вытекает из известнякового субальпийского хребта возле реки, которую ингуши называют Гальм, а кабардинцы Кумбулей. Они принадлежат ингушской нации.

Сунджа (Сунжа) — это название татарское, но на языке кистов говорят Сольч (Солж). На выступе Сунжи в горах находится округ Ахкинъ-юрт, а на Кумбулее в горах на большой равнине округ Аунгушт (Ангушт), у северного подножья гор, непосредственно связанный с Ангуштом, округ Шалха, который русские называют также Малый Ангушт. Между Кумбулеем и Тереком на сланцевом хребте берет начало впадающая в Терек напротив Чми река округа Вапи, принадлежит нации кистоев.

Не имея специальной подготовки, Гюльденштедт предложил в целом верную лингвистическую классификацию народов Кавказа. Он отметил родство ингушского, чеченского и бацбийского языков.

Столь капитальная работа не имела аналогов ни в русской, ни в западноевропейской науке 18 века и по своим достоинствам превосходила появившиеся позднее описания Кавказа.

Материалы Гюльденштедта часто являются единственным источником 18 века, позволяющим фиксировать населения, тех или иных групп населения, топонимику Кабарды, Ингушетии, Чечни, Грузии и Дагестана.

Он впервые зафиксировал и описал также известные исторические памятники, как мавзолей Борга-каш и другие. Он первым дал характеристику традиционным религиозным верованиям ингушей, указав имя верховного божества Даьла и кратко описав местное жречество.

Покидая же Кавказ, он записал в своем дневнике такие слова: «Моя душа, звавшая меня из-за преобладания больших опасностей обратно, в высокие русские границы, после того как моя цель — приобретение знаний о природе и народах этих местностей, очень мало известных миру, некоторым образом выполнена в честь Создателя, для славы Монархии, к пользе Академии и приращения наук».

Документы, относящиеся к русско-ингушским отношениям, позволяют утверждать, что в 18 веке в Ингушетии развивалось движение, направленное на сближение с Россией и добровольное присоединение к ней.

В результате целенаправленной деятельности ингушских представителей и русских властей в 1770 году (17 марта по новому стилю) Ингушетия добровольно вошла в состав России. Это событие было обусловлено исторически и бесспорно являлось прогрессивным.

250 года назад наши предки не только рассудком, а и всем сердцем поняли историческую важность акта, связавшего нас с русским народом на вечные времена. Мы в неоплатном долгу перед ними...

Руслан АЛБАГАЧИЕВ,

депутат Народного Собрания РИ, профессор,

доктор медицинских наук, заслуженный врач России,

действительный член-корреспондент РАМТН