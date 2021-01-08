Рождество

Соблюдение традиций формирует представление о жизни предков

Праздник Рождества в Ингушетии отметили казачьими песнями и чаепитием

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Ингушетия является многонациональным регионом, в котором проживают люди различных конфессий. В эти дни православные христиане республики отмечают праздник Рождества.

Традиционно в честь этого праздника дети и взрослые участвуют в колядовании. Они посещают дома родственников и знакомых, исполняют «благопожелательные» приговоры и песни в адрес хозяев дома, за что получают ритуальное угощение.

Участники казачьего хора продемонстрировали, как проходит колядование на базе Дома культуры сельского поселения Нестеровское. Взрослые и дети пропели колядки «хозяйке» — художественному руководителю ДК Светлане Говядиновой. Колядовщики получили за это подарки и сладости.

Как сообщил газете «Ингушетия» представитель сельского дома культуры, закончился обряд застольем с веселыми казачьими песнями и чаепитием. Участником праздничного мероприятия стала и художественный руководитель республиканского Дома народного творчества Ася Абдуразакова. Она отметила важность сохранения традиций и обычаев народов Ингушетии, укрепления межнационального согласия, взаимопонимания, пожелала присутствующим всех человеческих благ в наступившем году.

Коляда — славянское народное название рождественского Сочельника, чаще всего праздника Рождества Христова, а также Святок от Рождества до Крещения.. Основное значение — славянские обрядовые реалии праздника.

Его неотъемлемыми атрибутами являлись ряженье, колядование, колядные песни, одаривание колядовщиков, молодежные игры. С давних времен на Руси с 7 по 19 января считались святочным временем. Существовало поверье: если провести эти дни весело, то таков будет и весь год.

Соблюдение традиций, обычаев развивает у детей и молодежи познавательный интерес и любознательность, формирует представление о жизни предков, культуре, осознание причастности к своему народу.

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