Калиматов поздравил православных христиан с Рождеством

«Это один из самых главных христианских праздников, который служит единению людей на основе незыблемых духовных ценностей: взаимоуважения, справедливости, добра и милосердия», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте руководителя субъекта.

По словам Калиматова, светлый праздник наполняет сердца людей верой и надеждой в лучшее будущее, вдохновляет на созидательный труд. Он всегда отмечается добрыми делами и поступками, следование которым облагораживает людей, укрепляет общественные и семейные устои.

Глава региона считает, что «богатые традиции православия, которые передаются из поколения в поколение, вносят большой вклад в духовно-нравственное воспитание общества, сохранение мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. Рождество дарит радость общения с самыми близкими и дорогими людьми. Это ожидание счастливых перемен, новых ярких событий».

«Пусть праздник Рождества наполнит ваши сердца жизненной силой, принесет радость в каждый дом. Пусть все ваши желания непременно сбудутся, и все планы воплотятся в жизнь! В эти рождественские дни от всей души желаю всем православным верующим Республики Ингушетия доброго здоровья, счастья, душевного тепла, мира и благополучия», — отметил Калиматов.