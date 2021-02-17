Флора и фауна Ингушетии довольно богаты. Здесь можно встретить редкие, занесенные в Красную книгу виды животных и растений. И сегодня в материале газеты «Ингушетия» мы расскажем о крайне редком, находящемся под угрозой исчезновения зверьке — перевязке южнорусской.

Краткое описание

Мелкий зверек, похожий на хорька, но очень пестро окрашенный. Тело удлиненное, конечности короткие, хвост длинный, пушистый. Длина тела 27-35 см, хвоста — до 20 см. Морда короткая, уши большие и закругленные. Мех грубый и короткий. Основной тон окраски спины буро-рыжеватый, с пятнами желтоватого цвета. Верх головы буровато-черный, выше глаз проходит четкая надглазничная белая прерванная полоса. Низ тела черный или темно-бурый, хвост в основании рыжевато-коричневый, на конце черный.

Распространение

Ареал подвида охватывает юг европейской части России. На Северном Кавказе — Краснодарский и Ставропольский края, Чечню, Ингушетию, Дагестан. Встречается в Кабардино-Балкарии. В Северной Осетии, видимо, уже отсутствует. За пределами России обитает в Передней Азии, на Украине, в Молдавии и Закавказье.

В Ингушетии ареал перевязки сужается, и его южная граница проходит, по имеющимся данным, где-то на уровне южного склона Сунженского хребта. В 2000 году перевязка была обнаружена в окрестностях станицы Орджоникидзевской (ныне город Сунжа). На исследуемой территории высотное распространение перевязки — до 500 м над уровнем моря.

Места обитания и численность

Биотопически перевязка связана с сухими открытыми пространствами. Заселяет как целинные степные участки, так и залежи, лесополосы, заросшие кустарником балки и овраги с наличием достаточно большого количества относительно крупных грызунов.

Повсеместно перевязка весьма редкий и малочисленный подвид, восстановление численности которого без специальных мер охраны невозможно. Конкретные данные о численности и плотности поселения перевязки на территории Ингушетии отсутствуют.

Особенности биологии и экологии

Ведет обычно сумеречно-ночной образ жизни, иногда встречается и днем. Обитает в норах грызунов, которые переделывает под себя. По данным ряда авторов, спаривание происходит в августе-сентябре, молодые особи рождаются весной в связи с наличием латентного периода в развитии зародыша. В помете в условиях Кабардино-Балкарии было обнаружено 6 еще беспомощных детенышей в конце апреля.

Питание

Перевязка южнорусская питается в основном грызунами, добывая их как в норах (суслики), так и на поверхности (полевки, мыши). Поедает также ящериц, крупных насекомых, иногда небольших птиц, яйца и птенцов.

Основные лимитирующие факторы

В первую очередь распашка целинных степных участков и залежей, чрезмерный выпас скота в местах обитания вида, что ведет к уменьшению кормовой базы зверька и сокращению пригодных мест обитания.

Значение

Приносит большую пользу уничтожением вредных грызунов. Очень редкий вид, украшающий собой сухие, аридные ландшафты.

Меры охраны

Вид занесен в Красный список МСОП-96, в Красную книгу Российской Федерации (2001), Красные книги Дагестана (1998), Северной Осетии (1999), Кабардино-Балкарии (2000) и Ставропольского края (2002). Необходимы изучение биологии и распространения вида, сохранение имеющихся на Сунженском и Терском хребтах фрагментов целинных степных экосистем как мест возможного обитания вида и заселения. Следует разъяснять населению необходимость охраны перевязки.

Источники информации: Анисимов, 1989; Кузякин, 1965; Лавров, 1983; Дзуев, 2000; Вейнберг, 1999 б; Гептнер и др., 1967; Темботов, Шхашамишев, 1984. Составители: А. М. Батхиев, Т. Ю. Точиев.