Большую часть вопросов — свыше 17 тысяч — прислали жители Дагестана. Такая повышенная активность прежде всего связана с локальными отключениями энергоснабжения части потребителей в регионе в период непогоды.

Свыше 2,6 тысячи раз обратились в компанию потребители из Ставропольского края. Чуть больше 2,5 тысячи — из Чеченской Республики. Из Кабардино-Балкарии обращались к энергетикам почти 1,3 тысячи раз. От абонентов из Северной Осетии зафиксировано 926 обращений. На Ингушетию пришлось 730 вопросов. От жителей Карачаево-Черкесии принято 605 обращений.

Вопросы касались в основном дополнительных услуг, качества обслуживания, временных локальных отключений в период непогоды, передачи и коммерческого учета ресурса, технического обслуживания электросетевых объектов и технологического присоединения к сетям компании.

Качественная работа с обращениями граждан, повышение ее эффективности и результативности, а также выработка и применение единых подходов к организации этого процесса — все эти вопросы в «Россети Северный Кавказ» на первом плане. Исходя из анализа поступившей информации, энергетики формируют список наиболее актуальных вопросов, которые беспокоят жителей округа. Обратная связь отражает отношение потребителей к тем или иным нововведениям в отрасли, помогает своевременно выявлять «узкие места» и оперативно реагировать на проблемные ситуации.

При этом в компании созданы все условия для качественной дистанционной работы с потребителями — заочная форма взаимодействия ни в чем не уступает очному формату общения.