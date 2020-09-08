По данным статистических исследователей, во всем мире до сих пор практически не умеют читать и писать почти 750 миллионов человек! Особенно актуальна данная проблема для женского населения, поскольку в некоторых обособленных общинах не считают нужным давать образование девочкам, полагая, что основное их предназначение состоит в продолжении рода и ведении домашнего хозяйства.

Многие думают, что не посещают школы люди только в самых бедных и отсталых странах. Однако стоит учитывать и такой фактор, как традиции, которые зачастую предполагают, что иметь образование женщине вовсе не обязательно, особенно, если девочку рано выдают замуж. Поэтому, например, в Бразилии, Египте или Китае таких женщин достаточно много.

Конечно, в наше время кажется дикостью, что человек может не уметь писать, читать, ведь считается, что мы победили безграмотность ещё сто лет назад, в 20-е годы прошлого века. Но, оказывается, неграмотных людей в нашей стране тоже очень много! Мало того, уровень нашего образования таков, что больше половины людей, считающих себя грамотными, таковыми не являются.

Понимая важность образовательного процесса и придавая огромное значение его распространению среди населения, международная общественность в 1966 году учредила Международный день грамотности, который напоминает о том, что грамотность — не только право, но и обязанность каждого. И отмечается этот день 8 сентября.

Наверное, все заметили, что сентябрь — не самый богатый на праздники месяц. Главное событие начала осени — это, вне всяких сомнений, День знаний. В 2020 году он стал особенным не только для первоклашек и будущих выпускников, но и для всех школьников и студентов, ведь прошлый учебный год по известным и ни от кого не зависящим причинам им пришлось заканчивать дистанционно. Беспрецедентный случай: если верить опросам, многие школьники мечтали сесть за свои вполне реальные парты, услышать живой, а не доносящийся из колонок голос учителя и встретиться, наконец, с одноклассниками. Думается, после отмены самоизоляции и летних каникул их пыл поутих, но в любом случае 1 сентября стал большим праздником для всех, кто имеет отношение к учебному процессу.

В последние годы в России в рамках празднования Международного дня грамотности в крупных городах и регионах среди школьников и студентов проходят диктанты по русскому языку. Проводятся подобные мероприятия и в нашей республике. Причем, в диктанте может принять участие не только студент или школьник, но и любой желающий, чтобы проверить уровень своих знаний. Стало модным в конце диктанта всем желающим для проверки выдавать правильный вариант написания текста, а все участники акции получают памятные дипломы.

В этом году Международный день грамотности посвящен преподаванию и обучению грамотности в условиях кризиса, связанного с коронавирусом. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, которая с наступлением холодов может усугубиться, ближе к новому году могут быть организованы видеообзоры книг, онлайн-трансляции мероприятий, посвященных ликвидации безграмотности.

Как мы знаем, главное, чему нас учат в школе, — это грамотность. Если человек пишет или говорит неправильно, его послание, может быть, и поймут, но впечатление от общения с таким безграмотным человеком будет испорчено, и исправить его будет чрезвычайно сложно. И наоборот, текст, написанный с соблюдением всех норм пунктуации и орфографии, скажет нам о том, что по ту сторону монитора с нами общается образованный собеседник, уделяющий большое внимание повышению уровня знаний.

Более того, у человека грамотного гораздо больше возможностей для самореализации. Даже если что-то было упущено в школьные годы, во взрослой жизни, при желании, вполне реально будет заполнить образовавшиеся пробелы в образовании.

Со временем большинство понимает, что грамотность играет одну из первых ролей в формировании человека как личности. Образованным людям легче шагать по жизни, перед ними открываются двери, они могут реализовать свой потенциал и развить задатки, таланты и способности.

Поэтому никогда не стоит забывать о собственной грамотности, всегда необходимо ее повышать. Учить правила, развивать внимание и много читать хорошей литературы. Необязательно научной, пусть это будут приключения, фантастика или детектив, важно, чтобы качество содержания книг было высоким. Но лучше всего, конечно, читать классику. Было бы хорошо почаще заглядывать в словарь, чтобы узнавать значение новых слов и постараться очистить свою речь от сленга, а тем более от ненормативной лексики. Очень полезно разгадывать кроссворды и головоломки. Это не повысит грамотность, но поспособствует развитию интеллекта и памяти.

Дорогие друзья! Не забывайте, что в обществе всегда ценятся грамотные люди, потому как грамотность — это своего рода «лицо» человека.