В связи с этим городские власти готовят различные праздничные мероприятия. Кроме того, градоначальник Урусхан Евлоев призвал горожан присоединиться и к творческим акциям. Одна из них — выбор логотипа предстоящих празднований.

— Мы запланировали множество интересных мероприятий и надеемся, что этот год станет насыщенным, ярким и запоминающимся, — рассказал мэр Назрани корреспонденту газеты «Ингушетия». — А предваряет празднование дня рождения нашего родного города своего рода плебисцит по выбору логотипа юбилея Назрани. Дело в том, что мы определили два эскизных варианта такого логотипа, и я хотел бы попросить наших жителей проголосовать на моей страничке в «Инстаграм» за тот, который им больше нравится.

Евлоев подчеркнул, что вариант, набравший наибольшее количество голосов, будет выбран в качестве основного логотипа торжеств по случаю 240-летия Назрани.⠀