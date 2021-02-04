Основная причина, которая привязала их к этой земле, — это хозяйственные подворья, возможность содержать домашних животных и птиц, сажать огороды и выращивать сады. В новых, отстроенных для них жилых зонах на плоскостях Малгобека и Малгобекского района, несмотря на просторные дома и хозпостройки, таких возможностей у них нет. Предыдущая власть не могла или не желала уступать им в этом вопросе и несогласных с их решением, просто оставила без внимания.

Пресс-служба Главы региона пишет, что в обсуждениях итогов посещения села с представителями курирующих направление ведомств Калиматов отметил: «Люди здесь продолжают жить, они привязаны к дому, к земле, которая для многих является источником дохода. Это сельские жители, и их существование и достаток связаны с сельским хозяйством, но при этом здесь отсутствуют элементарные условия».

Глава республики подчеркнул, что существование образовательных и медицинских организаций и подача питьевой воды относятся к первоочередным нуждам местного населения.

«Помимо водоснабжения, нужно позаботиться о функционировании социальных организаций. Подготовьте проект ремонта школы № 1, где учится большинство детей населенного пункта. Но с учетом образовательного процесса, чтобы его не нарушать и основную часть работ выполнить в период летних каникул, поскольку ездить отсюда ребятам далеко и распределение их по другим учреждениям просто невозможно», — сказал он в ходе обсуждения вопроса с представителями курирующих направление ведомств.

Помимо того, Глава дал указание снабдить учебные заведение школьным автобусом для развозки учителей, проживающих в других населенных пунктах, а также необходимым для функционирования транспортного средства горюче-смазочным материалом. Все учащиеся являются местными жителями.

Махмуд-Али Калиматов также лично ознакомился с процессом обустройства пищевых блоков в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина об обеспечении учеников начальных классов горячим питанием.

«Питание должно быть везде, где учатся дети с первого по четвертый классы. Средства для этого есть, и они должны дойти до каждого ребенка в каждом удаленном селе», — отметил Глава Ингушетии.

Вознесенские общеобразовательные учебные заведения самые старые в регионе. Здания учреждений обветшали и им необходимы реставрационные работы. Школа № 1 площадью 1450 квадратных метров на 324 места построена в 1941 году. Второе общеобразовательное учреждение поселка и малгобекская школа № 6 еще старше — здания 1915 и 1936 годов постройки, поэтому специальных помещений под организацию горячего питания здесь не предусмотрено, и строятся они отдельно на прилежащих территориях.

Тем не менее, горячую еду школьникам привозят из близлежащих организаций, все 100% учащихся начальных классов ею обеспечены. Власти Ингушетии намерены организовать пищеблоки во всех школах республики. На их обновление выделяются средства из регионального бюджета. Условия для предоставления бесплатного горячего питания должны быть созданы во всех учебных заведениях региона до конца марта текущего года.

Осмотрев школьные здания, Махмуд-Али Калиматов дал поручение провести независимую экспертизу на предмет аварийности объектов и целесообразности их дальнейшей эксплуатации. Также правительству Ингушетии поручено поднять ряд документов об определении территории их расположения как оползневой, изучить и предоставить предложения по улучшению уровня жизни населения данной зоны в рамках правового поля.

В беседе с сельчанами руководитель субъекта также сообщил, что вопрос реконструкции внутрипоселковой дороги, ведущей от основного полотна «Вознесенское — Моздок», тоже решается. Участок протяженностью до 800 м соединяет главную дорогу с селом и проходит к больнице и другим социальным учреждениям.

Отметим, что на решение вышеприведенных задач Махмуд-Али Калиматовым поставлена задача изыскать из регионального бюджета необходимые средства или привлечь инвестиционные вложения. Прорабатывается возможность участия в мероприятиях, направленных на улучшение условий жизни сельчан, Национального фонда развития Ингушетии, созданного Главой региона для обеспечения нужд, решения неотложных вопросов и оказания материальной помощи жителям республики.