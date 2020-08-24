Хаос
Куда ни кинь — всюду клин!
Когда я наблюдаю нашу жизнь, в голову назойливо лезет известное выражение: «думал, нащупал дно, но тут снизу постучали». Это ощущение меня в очередной раз охватило после посещения вместе с председателем горсовета Назрани Юсупом Богатыревым участка обновляемой федеральной автотрассы (в простонародье — «бакинки»), где по проекту запланировано строительство наземного перехода.
Со стороны школы уже забиты сваи для строительства этого сооружения. С другой стороны дороги находится жилой сектор, и местные жители недовольны тем, что переход будет упираться в их частные строения. Что делать? Спорили на сей счет со строителями, которые строят дорогу. Естественно, к единому мнению не пришли.
Самое забавное, что и офис фирмы, что строит дорогу, уличили в хаосе, который возникает вдоль дороги: мол, она перекрыла с одной стороны улицу Белхороева, образовав, таким образом, тупик. В общем, куда ни кинь — всюду клин.