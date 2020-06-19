Профессия медицинского работника была, есть и остаётся самой востребованной и самой гуманной профессией на земле. В период пандемии в этой истине мы убедились ещё и ещё раз. Рискуя своими жизнями, медики бросились на борьбу с неизвестной инфекцией. Порою не спали ночами, месяцами и больше не виделись с родными, с кровавыми ранами на лице от респираторов и защитных очков выполняли свой долг, каждый раз рискуя собственным здоровьем.

Одним из тех, кто с первых дней борьбы с пандемией стоял на страже нашего здоровья был Батыр Абидович Досхоев, врач-инфекционист Ингушской республиканской клинической больницы.

На путь спасателя человеческих жизней его наставила мама

Нельзя сказать, что Батыр с детства мечтал стать врачом. Совсем наоборот. Как и все мальчишки конца 90-х годов, он мечтал стать настоящим защитником, чтобы все могли спать под мирным небом, чтобы никто и никогда не видел не просыхающих слёз сестёр и матерей. Всё это он, пятилетний мальчишка, успел увидеть в своей жизни, когда в его родном селе, а точнее в Пригородном районе, начались трагические события, приведшие к гибели людей и изгнанию тысяч ингушских семей из родных сёл.

Семья Досхоевых, состоящая из двенадцати человек (отец и мать, престарелые родители и восемь детей — шесть дочерей и два сына) проживала в селении Дачное и тоже лишилась крова. Долгое время они жили в железном вагончике, в лагере для беженцев, который расположился на территории Ингушской республиканской больницы. Было очень трудно. Работы не было, доходов никаких. Семья как-то выкручивалась на небольших подработках отца, на помощи со стороны государства, добрых людей и мизерной зарплате матери Амины, которая работала фельдшером на станции скорой помощи. Но и сложа руки никто не сидел. Девочки возились по хозяйству, а мальчишки помогали отцу. Однако к учёбе в семье относились очень серьёзно, послаблений никаких не было, поэтому нет ничего удивительного в том, что все дети получили высшее образование. Сегодня среди них есть экономисты, педагоги и юристы, а также один врач, которого направила на путь милосердия его мама, Амина Досхоева.

— Мама очень хотела, чтоб я стал врачом, — вспоминает Батыр Досхоев, — но и я не стал сопротивляться её давней мечте. А в день, когда она уезжала в хадж, в Священную Мекку, она сказала мне, студенту мединститута: «Главное — учись хорошо, стань хорошим врачом. Это моя самая желанная мечта».

Это были её последние слова, сказанные сыну. Из Мекки мама Батыра уже не вернулась. Она поехала в хадж как медицинский работник, сопровождая 120 человек на четырех автобусах «Икарусах». После того, как уже были пройдены все этапы священного хаджа, и дня через два должен был состояться отъезд на родину, у неё резко прихватило сердце. Так, видимо, было суждено, что свой последний приют она нашла на священной земле. А сын Батыр всё же сдержал данное слово и стал хорошим врачом.

Смертельный вызов «тройке»

В школе Батыр с самого начала стал удивлять педагогов своими способностями и знаниями. По окончании первого класса его экстерном перевели в третий класс. Школу он окончил с отличием и поступил в 2003 году в Северо-Осетинский медицинский институт во Владикавказе. К этому времени семья уже успела обустроиться в новом доме в Назрани. До этого они долго скитались по квартирам.

Батыр учился с большим интересом, постигая шаг за шагом азы медицины. Но со второго курса он вынужден был перевестись в Ингушский государственный университет на медицинский факультет. Резко обострившиеся межнациональные отношения помешали ему продолжить учёбу в соседней республике.

— Мама хотела, чтобы я стал хирургом или травматологом, — говорит Батыр, — а стал я инфекционистом. Подтолкнула меня к этому единственная «тройка» в дипломе по инфекционным болезням. А всё потому, что я страшно не любил эту дисциплину. Но меня это задело прямо за живое. Я решил этой «тройке» объявить вызов и выбрал эту специализацию. Как оказалось, очень широкую для поля деятельности и весьма интересную. 80 процентов всех болезней, практически, вызваны вирусной инфекцией, даже онкологические болезни.

После окончания медицинского института Батыр Досхоев с 2009 по 2010 год проходил интернатуру во Владикавказе по реанимации и анестезиологии, после чего специализировался в ординатуре по инфекционным заболеваниям.

В 2011 году по просьбе главного врача Ингушской республиканской клинической больницы Батыр Досхоев выходит на работу в приёмное отделение, дежурным врачом-педиатром. Работа была очень тяжёлой для молодого врача, в сутки принимали до ста детей, но она его не пугала. Батыру было интересно всё, особенно, когда поступивший тяжелобольной ребёнок через пару часов начинал улыбаться. В выходные дни Батыр работал в инфекционном отделении.

После окончания ординатуры он проходит курсы повышения квалификации по трансфузиологии. Через год Батыр Досхоев уже возглавляет инфекционное отделение, где работает три года, по выходным дням он совмещает работу в медицине катастроф.

Вскоре Батыру Досхоеву предложили поработать в Троицкой амбулатории, где требовался врач-инфекционист по программе земского врача. Он согласился. Это было в декабре 2019 года, незадолго до объявленной пандемии

В борьбе с коронавирусной инфекцией

— В начале апреля я был командирован в инфекционное отделение Ингушской республиканской клинической больницы, — говорит Батыр Досхоев, — первый больной с коронавирусной инфекцией, Джамбулат Галаев, поступил в моё дежурство. Я оказал ему первую помощь, и потом его перевели в Назрановскую городскую больницу, где открыли приём больных, заражённых новой инфекцией. Поначалу всем было тяжело, были и недочёты, и промахи. Но понять это можно. Даже передовые европейские страны тяжело справлялись с ситуацией в самом начале вспышки коронавирусной инфекции. Но через два месяца обстоятельства изменились. Положение выпрямилось. Заработало отделение в ИРКБ. С 12 апреля я работал с ковидными больными в инфекционном отделении. Следует отметить, что благодаря усилиям и стараниям главного врача Лидии Ахильговой у нас не было никаких проблем с медицинским обеспечением. Достаточно было и защитного материала для медперсонала, и медицинского оборудования и лекарств, даже дорогостоящих. А сама она, будучи руководителем, к тому же работала врачом-реаниматологом в самой гуще событий.

На вопрос, как он справлялся со страхом быть заражённым, Батыр Досхоев, не задумываясь, ответил: «Страха не было. Переживал за семью, где с нами ещё проживает и престарелый отец. Я принял решение изолироваться на время пандемии. Так до сих пор и проживаю в Магасе на квартире, общаюсь с родными по телефону. Что касается меня, то я надеялся, что меня спасёт противочумный костюм и меры предосторожности. Но не тут-то было!»

30 мая Батыр почувствовал резкое недомогание. Поднялась температура, першило в горле, начался сухой кашель. Анализ показал, что причиной всему новая вирусная инфекция.

— Я самоизолировался и пролечился 14 дней дома. В данный момент здоров, нахожусь здесь, на работе, в инфекционном отделении, — говорит Батыр Досхоев.

Не могли мы не спросить у нашего доктора про ситуацию в целом по республике.

— Наблюдается спад заболеваемости, — сказал Батыр Досхоев. — Тяжёлых случаев у нас всё меньше и меньше. В самом начале в реанимации мы вели от 90 и больше пациентов. Сейчас их около 15. В разы меньше и вновь поступающих. Смертельных исходов практически нет. Что касается вируса, то он уже никуда не уйдёт. Он будем жить с нами. Это новый вирус, новая болезнь. Переболевшие могут в будущем заболеть повторно, но протекать болезнь будет уже в лёгкой форме. Со временем вирус состарится, и болезнь перейдёт в рядовой грипп. Но чтобы выработать стойкий иммунитет, нужно переболеть 80% населения земного шара. А это около 5 млрд человек. Для этого понадобится около десяти лет.

Рядом со всеми

Надо сказать, что Батыр Досхоев с самого начала вспышки заболеваемости был рядом не только с больными, но и с каждым из нас. Он постоянно выходил на связь в социальных сетях и в силу своей компетентности старался успокоить население, давал свои рекомендации по профилактике, распознаванию и лечению этого заболевания.

— Вначале была истерия, было много споров, много паники, — говорит Батыр Досхоев, — хотелось как-то успокоить население, где подсказать, где помочь. Рекомендации я давал не просто так. Я созванивался со своими коллегами в Сеуле и Америке. В частности, в Америке работает наш земляк, инфекционист Али Цороев. Там обстановка гораздо сложнее, чем у нас. Мы проводили прямые эфиры с врачами из соседних республик, советовались с московскими коллегами. Очень помогал Тагир Кахлеманов, врач-инфекционист, который всегда был с нами на связи.

Очень беспокоили доктора Батыра и слухи по поводу повышения цен на некоторые лекарства. И тогда он решил это проверить лично и проехался, «замаскировавшись», по всем аптечным точкам

— В период пандемии замаскироваться было несложно, — говорит Батыр Досхоев, — меня могли легко узнать, потому пришлось надеть и очки. Я лично сам убедился, что цены подскочили в разы. Моё видеовыступление в соцсетях побудило прокуратуру заняться этим вопросом. Они вскоре навели порядок в этом направлении.

Маяки надежды из врачебной практики

В работе любого практикующего врача всегда бывают случаи, которые они вспоминают всю жизнь, и которые своего рода служат им в последующем маяком надежды в любой сложной, непредсказуемой и, казалось бы, безысходной ситуации. Есть они и у нашего героя, когда врачу удалось чудом спасти человеческую жизнь.

— Это было в 2017 году. В реанимацию поступил больной Котиев с высокой температурой и признаками психомоторного возбуждения, — вспоминает он. — Я отметил положительные симптомы менингита и поставил предварительный диагноз — вирусный менингит. Необходима была люмбальная пункция — это взятие спинномозговой жидкости из позвоночного канала с диагностической целью, на что обязательно нужно разрешение родственников. Мы получили добро. Анализ подтвердился.

На второй-третий день больному стало хуже. Он впал в так называемую «кому-два», это в 80% летальный исход. Ситуация была сложная. Я был на постоянной связи с коллегами из Москвы и Владикавказа. Они мне тоже не давали никаких прогнозов на улучшение. Все в один голос говорили, что случай безнадёжный. Родственникам рекомендовали забрать больного домой.

Но всё же был один шанс из тысячи, и родственники не возражали. Мы рискнули прибегнуть к сильному противовирусному препарату. В итоге, на двенадцатый день человек выписался и своими ногами пошёл домой. Сегодня он живёт и здравствует. Мои коллеги даже не поверили в это чудо. Но оно свершилось.

Был ещё один случай с ребёнком. Он поступил в отделение уже синюшным. Врач в приёмном отделении констатировала остановку сердца. Было 8 часов утра, я только приступил к работе. Времени было мало. Отец ребёнка сразу же дал разрешение на реанимацию. И опять чудо — сердце заработало. Ребёнок жив и здоров. Ему сейчас семь лет. Он часто с отцом навещает нас, ходит в гости, правда, в связи с пандемией мы их тоже «потеряли», но уверен, что это временно.

Во время нашего недолгого разговора у Батыра Досхоева беспрерывно звонил телефон. Оно и понятно, больные требуют внимания. Клятве Гиппократа и слову, данному матери, Батыр остался верен. Мы же более не стали беспокоить доктора и просто пожелали ему как можно меньше тяжелобольных и больше пациентов с хорошим прогнозом.