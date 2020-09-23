В мероприятии приняли участие представители администрации города, подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Карабулаку, карабулакской городской поликлиники, молодёжного совета города. Организаторы акции обратилась к ученикам с призывом быть бдительнее и никогда не ступать на пагубный путь наркомании.

Учащимся рассказали, к каким пагубным последствиям для молодого организма приводят никотиновые смеси, о вызываемой ими зависимости, признаках отравления. Установлено, что безобидные, на первый взгляд, снюс и насвай обладают психотропным эффектом и токсическим действием. Как считается, привыкание к ним развивается гораздо быстрее, чем к тому же героину или марихуане, а отказаться от них зачастую намного тяжелее.

Что конкретно касается снюса, то это новый «модный» аналог сигаретам среди молодых людей и подростков. Однако «аналог» в этом случае не означает «менее вредный». Снюс очень опасен, он токсичнее обычного табака в 7-10 раз и очень быстро вызывает никотиновую зависимость. Психическая и физическая зависимость от снюса гораздо сильнее зависимости от обычных сигарет. В большинстве стран Европы снюс был запрещен еще в 1993 году. В России снюс также является запрещенным, однако купить его подросткам не составляет труда. Снюс ввозят в Россию под видом жевательного табака. Его продают в интернете и в табачных магазинах.

Снюс изготавливают из измельченных табачных листьев и пакуют в пакетики, снюс не нужно курить, его помещают между губой и десной, что делает употребление табака незаметным для окружающих. Несмотря на то, что снюс — это бездымный табак, он очень вреден и содержит более 30 химических веществ с канцерогенным эффектом. Никотин и другие вещества высвобождаются из снюса в слюну, сразу попадая в кровоток через слизистую полости рта. Если в сигарете содержится 1,5 мг никотина, то от снюса его можно получить до 25 мг за раз!

Самые тяжелые последствия от употребления снюса: развитие рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких.

Самые частые последствия и признаки употребления: парадонтоз, разрушение зубов, тахикардия, гипертония, головокружение и головные боли, неприятный запах из рта, остановка роста, повышенная агрессивность и возбудимость, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, снижение иммунитета, ожоги полости рта.

Школьникам в ходе беседы объяснили на ряде примеров, как их сверстники незаметно подсаживались на курительные смеси, которые могут стать первым шагом к наркомании.

В завершение встречи всем ученикам раздали буклеты с предостережениями: как не попасть на крючок распространителей данных смесей и не дать разрушить своё здоровье, об ответственности за склонение окружающих к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

«Дорогие ребята, перед вами открыты все двери, много прекрасных возможностей. Так давайте же брать от жизни только лучшее, стремиться только к хорошему! Пусть ваш путь всегда будет ярким, светлым, чтоб вы никогда не столкнулись с вредным пагубным злом, таким как снюс», — пожелали организаторы мероприятия школьникам.