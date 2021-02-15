Коллекционер принимал участие в съёмках фильма «Малгобек: осень 42 года» об обороне города воинской славы от фашистов в ВОВ, для которого предоставил часть оружия, и консультировал съемочную группу на предмет достоверности военных сцен с использованием оружия. Владимир Солдатов уверен, что память о героизме того времени должна быть сохранена.

«Ингуши — преданный народ. Во время ВОВ они отважно сражались за Родину. Сегодня важно помнить и рассказывать об этом детям», — подчеркнул Владимир Солдатов.

Муслим Оздоев поблагодарил коллекционера за тёплые слова и вклад в сохранение истории. Постпред от лица Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова наградил Владимира Солдатова юбилейной медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией».

Напомним, в Ингушетии снимали документально-художественный фильм об обороне нефтяных промыслов «Малгобек: осень 42 года», сценарий которого написал сотрудник Постпредства Ингушетии при Президенте России Магомед Барханоев. Он не историк и не кинематографист, но с детства интересовался прошлым своего народа и знал о героизме и мужестве земляков.

«Мне захотелось показать, как мирные жители Малгобека носили еду нашим солдатам, копали противотанковые рвы и погибали. Немецкие танки, как говорят ветераны, буксовали на трупах. А в 44-м нас, ингушей, депортировали, назвали врагами народа. Мне кажется, очень важно, чтобы россияне узнали о вкладе ингушского народа в победу 1945 года, о цене, которую Малгобек заплатил за звание «Город воинской славы», — рассказал во время съёмок Барханоев.

В фильме присутствует документальная часть, в которой выступают историки, поисковики, ветераны, а также художественная сюжетная линия, главные герои которой — русский парень и ингуш.

В фильме реконструируются реальные боевые действия на высотах, переходивших то к немцам, то к защитникам города. Были построены блиндажи, вырыты окопы. Использовалась военная форма и орудия того времени. Часть исторического реквизита была взята в музее боевой и трудовой славы Малгобека.

В съемках участвовали сотрудники Росгвардии, а консультировал Магомеда Барханоева полковник в отставке Владимир Солдатов. «Малгобек: осень 42 года» — часовой полнометражный фильм. До этого Магомед Барханоев снимал только короткометражки.