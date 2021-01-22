История мухаджиров, уходивших из Северного Кавказа в Турцию в ХIХ веке в поисках лучшей жизни, коснулась и ингушей. Уходили семьями. И только значительно позже стала появляться информация о том, для чего это делалось, что пришлось пережить тем, кто покинул родную землю, и как безнадежно многие из них пытались вернуться домой. В их числе оказался и Тепс Барахоев, уходивший в турецкий Исмайли из селения Яндаре.

Преодолев дорогу и испытания судьбы, он жил там некоторое время. Но неистовое желание вернуться назад охватило его и его старенькую мать. «Я завещаю тебе похоронить меня на нашей земле», — сказала мать.

Стал Тепс втайне собираться в дорогу. Из веток твёрдых и пластичных пород деревьев плёл корзину, в которой должен был везти маму, собрал несложный скарб и вышел в путь. Из-за преследований и тайного запрета — не выпускать из страны мухаджиров, идти приходилось ночами, а днём они с матерью выживали в высоких травах, в зарослях. Когда закончились продукты, они питались природными дарами, плодами деревьев, растениями, зёрнами пшеницы, которые Тепс перемалывая вручную, давал своей матери и ел сам.

Наконец они достигли территории Грузии. Узнав в них беглецов, грузины приняли их, накормили, одели, обули. Несколько грузин, которые собирались ехать во Владикавказ за покупкой кукурузы, предложили им поехать с ними. По приезде в город грузины решили, что не пристало им оставлять их на полпути, и отвезли до селения Яндаре, откуда они были родом.

Моментально их окружили сельчане, которые устроили праздник по случаю возвращения Тепса-хаджи с матерью. После обильного угощения и танцев грузины решили ехать на рынок во Владикавказ. И тут же сельчане стали вёдрами носить кукурузу, которой загрузили арбу грузин. Поблагодарив, они уехали сразу в Грузию.

Так и стал обживаться снова в своём краю Тепс-хаджи Барахоев. Приехал навестить его Мусс Оздоев из Назрани, состоятельный человек, который имел свои магазины. Он сразу предложил Тепсу жениться. «Мне сначала надо создать заново хозяйство, а там и подумаю», — ответил Тепс. Но гость сам же организовал смотрины своей сестры-красавицы, поддержал Тепса и породнился с ним.

Это была прекрасная семья. Выросли сыновья, дочери. Тепс был уважаемым в селе и в народе. За правдивое слово и достоинство его ценили, с ним считались. Его присутствие в гостях, на различных мероприятиях, считали за честь.

Было у Тепса два сына — Джамалдин и Марзбик, и дочери. Марзбик Барахоев был мастером-кузнецом. А старший сын Джемалдин в 20-х гг. ХХ века выехал на заработки в Финляндию.

Их, юношей, было много в той группе отходников. Но уже в финских лесах, на лесопилке, они поняли, что вряд ли уже вернутся домой. Отношения СССР с Финляндией в первой половине XX века были непростыми, и о таких случаях в советской историографии не было информации. Зимними вечерами стал Джемалдин экономить и сушить кусочки хлеба, которые им выдавали поесть. Собрал он в дорогу небогатый скарб и ночью на лыжах покинул зону.

Днём приходилось скрываться, так как погоня не оставляла надежд, а ночью снова отправлялся в путь. На главном посту его спрятал сторож-финн, который дал ему в дорогу ещё продуктов и пожелал доброго пути.

Вернулся Джемалдин к себе в Яндаре, где так же, как когда-то отца, его встречали сельчане и радовались побегу из Финляндии, из добровольного плена.

Нет лучше места на земле, чем Отечество, и это вполне испытали на себе и вернулись на родину Тепс Барахоев из Турции и его сын Джемалдин — из Финляндии.