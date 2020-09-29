Должники

Напоминание — мать учения

103 жителя Ингушетии ограничены в праве управления транспортными средствами из-за долгов

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Руководство управления федеральной службы судебных приставов России по Ингушетии в очередной раз напомнило жителям региона, что одной из мер принуждения нарушителей к исполнению своих обязанностей является ограничение должников в специальном праве на управление транспортным средством.

Проще говоря, ограничение права управления транспортным средством должников — это приостановление действия водительского удостоверения, которое вводится судебным приставом-исполнителем в отношении лиц, имеющих неоплаченные долги по исполнительным документам.

— В настоящее время 103 жителя республики лишены права управления транспортными средствами из-за долгов, 80 из них — неплательщики алиментов, — прокомментировал ситуацию для газеты «Ингушетия» заместитель главного судебного пристава республики Александр Александров. — Должники обязаны учитывать, что постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом является бессрочным и продолжает действовать до момента погашения долга.

Необходимо, так же добавить, что граждане, проигнорировавшие наложенное ограничение и продолжающие ездить за рулем, будут привлечены к административной ответственности посредством обязательных работ на срок до 50 часов или, лишения специального права, в том числе — на управление транспортным средством на срок до 1 года согласно ст.17.17 КоАП России.

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