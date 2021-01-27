Обстрел

Задержан мужчина, открывший стрельбу по автомобилю в Ингушетии

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38-летний житель республики стал фигурантом уголовного дела из-за обстрела автомобиля на окраине Малгобека, в результате которого ранен молодой человек, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

«По данным следствия, днем 25 января этого года в Малгобеке подозреваемый из автомата Калашникова из-за личной неприязни произвел выстрелы в 21-летнего местного жителя, находившегося в салоне автомобиля «ВАЗ-21074», — сказал собеседник издания.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в результате обстрела мужчина получил огнестрельные ранения. Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам.

Молодой человек, услышав выстрелы, прилег в салоне своей автомашины, принял безопасное положение. После ранения он оперативно был госпитализирован.

Правоохранители задержали стрелка, ему инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство).

Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления.

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