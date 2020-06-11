Коронавирус

За сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19, выздоровело 26 человек

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По данным регионального оперативного штаба, в Ингушетии за сутки умер один пациент с коронавирусом, выздоровело 26 человек.

На 11 июня проведено 17739 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2474 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+36 за сутки).

Скончалось за весь период 63 человека, выздоровело — 1683.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 24.

Госпитализировано 404 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 202.

21 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.

573 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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