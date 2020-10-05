Власти Ингушетии намерены разработать программу поддержки семей с 7 и более детьми

Многодетная семья проживает в Сунже и содержит подсобное хозяйство, которое насчитывает 15 голов КРС. Ведение фермерской деятельности помогает обеспечивать всю семью. Пятеро из детей — еще несовершеннолетние и обучаются в школе. Старшие уже создали собственные семьи.

Руководитель субъекта ознакомился с условиями проживания большой семьи, осмотрел хозяйство. Колоевы живут в небольшом съемном доме, часть которого не достроена и непригодна для проживания, отсутствуют необходимые удобства. Несмотря на это, для организации семейного предприятия использованы все имеющиеся возможности: значительная часть двора отведена под загон и сеновал, каждый из членов семьи, помимо пятерых младших, задействованы в уходе за животными и последующей реализации продукции, здесь же проживают двое женатых сыновей.

Такие семьи, по мнению Калиматова, являются примером трудолюбия и стойкости.

«Я вижу, что люди работящие, не сетуют на судьбу, а усердно трудятся и собственными руками зарабатывают себе на жизнь, невзирая на непростые условия. Они являются примером порядочности и должны получать помощь и поддержку со стороны властей», — отметил он.

После детального разговора с Колоевой, Глава республики пришел к выводу, что помощь подобным семьям оказывается недостаточная. Так, зачастую к их деятельности при соблюдении определенных условий применимы меры программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: грантовая по линии Минсельхоза, если речь идет о жителях сельской местности, которые занимаются крестьянско-фермерскими хозяйствами, а также методическая и консультативная со стороны Минэкономразвития. Однако не все осведомлены об этих возможностях.

Огромная ответственность в данном вопросе, по его словам, лежит и на главах муниципальных образований, поскольку никто другой не будет знать, кто и как проживает на их территории, с какими трудностями сталкивается.

Глава республики поставил задачу всем уполномоченным ведомствам и представителям муниципалитетов во взаимодействии предложить программу всесторонней поддержки семей с семью и более детьми (их, по данным Минтруда республики, порядка 4 тыс.).

Помимо всего, ее реализация должна предусматривать усиление работы по информированию населения о возможностях получения господдержки — в частности, о льготах для многодетных семей на уплату коммунальных услуг, вплоть до 30-50%, — и правил ее получения, а также организацию процессов оказания практической помощи в сборе необходимой документации, ведения юридического сопровождения и др.

Кроме того, руководству Минтруда Ингушетии было поручено составить список молодых людей с высшим образованием из многодетных для помощи в трудоустройстве, информирования о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей согласно специализации и опыту работы, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.