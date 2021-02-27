Конституция

Владимир Сластенин: «Наша общая задача — соблюдать и уважать Основной закон республики»

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Владимир Сластенин

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил жителей региона с Днем Конституции республики.

Премьер напомнил, что 27 февраля 1994 года на основе всенародного голосования была принята Конституция региона. Это событие стало важнейшей вехой в истории становления ингушской государственности.

«Принятие Основного закона закрепило главные принципы общественной жизни республики, создало условия для политической и экономической стабильности, открыло широкие возможности для демократических преобразований и упрочило ее статус в составе Великой России», — отметил Сластенин.

По его словам, сегодня республика занимает достойное место среди субъектов России. Как один из динамично развивающихся регионов, Ингушетия твердо идет по пути укрепления своей государственности, экономического развития, сохранения и расцвета национальной культуры. Жители республики активно участвуют в преобразованиях, проводимых в стране, дорожат миром и согласием в нашем многонациональном, многоконфессиональном государстве.

«Наша общая задача — соблюдать и уважать Основной закон республики; следовать заложенным в нем нормам и общенациональным ценностям, строить на их основе процветающее правовое государство», — подчеркнул председатель правительства.

Он пожелал всем жителям Ингушетии счастья, здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех добрых начинаниях, а республике — мира и процветания.

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