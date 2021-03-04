В Сунженском районе Ингушетии уничтожили партию яблок из Польши

«Нами была выявлена партия свежих яблок, 1,436 тонны (71 ящик), польского происхождения. Эта продукция запрещена к ввозу и обороту на территории Российской Федерации. В ходе надзорных мероприятий установлен факт незаконного ввоза яблок в страну», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Россельхознадзора по республике.

Вся продукция была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в Сунженском районе. Утилизация запрещенной к ввозу продукции проводилась в соответствии с правилами и нормами, предусмотренными законодательством России в области охраны окружающей среды.