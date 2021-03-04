Россельхознадзор

В Сунженском районе Ингушетии уничтожили партию яблок из Польши

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Управлением Россельхознадзора по Ингушетии совместно с Назрановской транспортной прокуратурой, специалистами Северокавказского таможенного управления Минераловодской таможни были проведены рейдовые мероприятия в городе Сунжа.

«Нами была выявлена партия свежих яблок, 1,436 тонны (71 ящик), польского происхождения. Эта продукция запрещена к ввозу и обороту на территории Российской Федерации. В ходе надзорных мероприятий установлен факт незаконного ввоза яблок в страну», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Россельхознадзора по республике.

Вся продукция была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в Сунженском районе. Утилизация запрещенной к ввозу продукции проводилась в соответствии с правилами и нормами, предусмотренными законодательством России в области охраны окружающей среды.

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