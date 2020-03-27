В Сунженском районе Ингушетии провели мониторинг цен на продукты питания

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Глава Сунженского района Магомет Дзейтов вместе с председателем Сунженского районного совета депутатов Магомедом Евлоевым и съемочной группой ГТРК «Ингушетия» провели совместный рейд по торговым точкам сельского поселения Нестеровское.

В ходе акции представители власти ознакомились с ценами на продовольственные товары в магазинах и качеством продукции на прилавках, осмотрели торговые залы.

«Сегодня в магазинах имеется все, что необходимо для каждого жителя нашего района, и по приемлемым ценам. За прошедшую неделю завышение цен на продукты питания не регистрировалось, однако, в целом, с начала распространения эпидемии коронавируса наблюдается общее повышение цен на такие товары, как мука, сахар и чай», — цитирует Дзейтова его пресс-служба.

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