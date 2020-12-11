В СКФО будет создан первый в России координационный центр ЦУР

Генеральный директор автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» Алексей Гореславский поблагодарил полпреда и глав регионов за помощь и взаимодействие в создании центров управления регионов (ЦУР), которые в соответствии с поручением Президента России были открыты к 1 декабря, сообщает пресс-служба полпредства.

В задачи новых структур входит осуществление обратной связи с населением через обработку жалоб и сообщений, адресное информирование о происходящих событиях, проведение социологических исследований и так далее.

Как прозвучало, Северо-Кавказский федеральный округ работу по созданию центров завершил первым в стране, было образовано 159 новых рабочих мест.

Для обеспечения более эффективной деятельности новых структур АНО «Диалог Регионы» и Северо-Кавказским федеральным университетом принято решение о создании на Северном Кавказе первого в стране окружного координационного центра ЦУР. Соответствующее соглашение было подписано в рамках заседания Совета.

«Эта инициатива поможет привлечь большое количество молодых людей, добавит им возможностей «прокачаться» в информационных и социальных науках, а главное — в их практическом применении», — отметил Гореславский.

«Обращаю ваше внимание на то, что центры управления регионов создаются, в первую очередь, для обеспечения эффективного диалога граждан и органов власти. Люди должны почувствовать реальный эффект от нашей с вами работы — помощь, защиту, реальную заботу. Уверен, в этом заинтересованы все без исключения», — подчеркнул полпред Юрий Чайка.