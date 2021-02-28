В органы публичной власти Ингушетии в 2020 году поступило более 13 тыс. обращений граждан

Управление обеспечивает рассмотрение письменных и устных обращений граждан, организаций и общественных объединений, которые поступают, как от граждан лично, так и на электронную почту, через страницы департамента в социальных сетях, официальный сайт республиканской администрации, а также через систему электронного документооборота.

C 2020 года начали поступать обращения граждан, направленные Общероссийским народным фронтом в рамках реализации проекта «Прямая линия», в котором ведется учет работы с запросами, поступившими в 2019 году в ходе общения Президента России Владимира Путина с жителями страны в прямом эфире.

Также в приемной ведется работа с программой «Инцидент-менеджмент», представляющей собой автоматизированную систему анализа публичных обращений в социальных медиа. Мониторинг соцсетей осуществляется по ключевым запросам, программа нацелена на поиск негативных сообщений, жалоб, вопросов, отзывов, благодарностей.

Всего за прошлый год, по словам Меслаурова, управлением принято и отработано 661 обращение в адрес Президента России, 802 — к Главе Ингушетии, 241 — в правительство республики, 581 запрос, направленный через сайт администрации региона. Также 603 — по линии ОНФ, 570 сообщений на странице управления в соцсети, 478 телефонных звонков, 9134 обращения, выявленных программой «Инцидент менеджмент».

С начала года при участии руководства республики, в том числе главы правительства и его заместителей, проведено 19 личных приемов граждан и 11 — в режиме видео-конференц-связи.

По тематике лидирующую позицию занимают обращения по вопросу предоставления жилья и улучшения жилищных условий. На второй строке остаются вопросы социального обеспечения, предоставления социальных гарантий и льгот отдельным категориям граждан. Третьей по значимости темой обращений граждан является жилищно-коммунальная сфера.

По итогам отчета руководитель субъекта дал поручение проанализировать обращения с разбивкой по территориям и зонам ответственности, чтобы «понимать, кто из министерств и ведомств, муниципалитетов не дорабатывает».

«Жалоб больше именно там, где должностные лица не выполняют регламент. Обращения граждан — показатель эффективности, поэтому от вас я ожидаю в указанные сроки подробного и скрупулезного исследования, применимого в качестве дополнительного инструмента контроля деятельности органов власти», — сказал Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.