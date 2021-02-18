В Общественной палате предложили ввести в России День здорового образа жизни

«В целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России», — уточняется в документе.

Общественник указал, что Президент Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни у граждан. Как отметил Хамзаев, ЗОЖ стал одним из основных составных элементов национальной идеи в современной России, отмечает РБК.

Напомним, осенью 2019 года Росстат впервые озвучил число ведущих здоровый образ жизни россиян, их совокупная доля по всей стране составила 12%. Наиболее высокий процент таких людей зафиксировали в Ингушетии — 48,8%.