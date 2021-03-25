В Ингушетии в 2020 году возбуждено 40 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности

Об этом было сообщено на расширенном заседании комиссии при Главе региона по координации работы по противодействию коррупции, под руководством Махмуд-Али Калиматова.

Также было сообщено, что по данным Генпрокуратуры России, Ингушетия вошла в число регионов с наименьшим уровнем коррупции. Всего за истекший год зарегистрировано 232 преступления экономической направленности (на 6,8% меньше по сравнению с 2019 годом). По информации управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике, 55 из них — нарушения в сфере антикоррупционного законодательства.

Между тем по результатам проверок, инициированных в прошедшем году Калиматовым руководителем субъекта, проведен анализ сведений о доходах 6 лиц, замещавших муниципальные должности, с последующим освобождением от занимаемых постов в связи с утратой доверия. К дисциплинарной ответственности в виде предупреждения привлечены 3 лица, замещающие муниципальные должности, включая должность председателя городского совета депутатов, и одно лицо, замещающее государственную должность республики. Кроме того, на стадии проведения проверки сложили полномочия по собственному желанию 8 должностных лиц, из них 2 лица, замещавшие государственные должности республики.

По словам начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Главы и правительства республики Мусы Гагиева, проведенные в течение отчетного периода проверки и мониторинг исполнения антикоррупционного законодательства в органах государственной власти и местного самоуправления региона выявили ряд нарушений, за допущение которых к дисциплинарной ответственности привлечены 28 должностных лиц.

Подводя итоги заседания, глава республики заявил, что, невзирая на положительную оценку федеральными надзорными органами уровня организации в регионе работы по профилактике коррупционных правонарушений, данные процессы требуют большей результативности.

«Признаем, что совершающие подобные преступления лица — корыстолюбцы, сосредоточенные исключительно на собственной выгоде и, соответственно, неспособные оценить наносимый ими ущерб. Они думают, что своровали — и все, это никого не касается, ни на ком не отразится. А ведь забирают они по факту у социально незащищенных категорий, у всех детей, женщин, стариков, это отражается на больных, сиротах. Я хочу, чтобы вы все, кто задействован в противодействии коррупции, прочувствовали это. Да, это ежедневная работа, кропотливая и требующая времени и сил, но мы не имеем права удовлетворяться рейтингами, пока эта привычка где-то в нашем обществе еще существует», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.