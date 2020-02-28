Здоровье

В Ингушетии состоится всероссийская научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье семьи»

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26-27 марта 2020 года в Ингушском государственном университете состоится всероссийская научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье семьи», сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие для акушеров-гинекологов, онкологов, урологов, андрологов и врачей общей практики пройдет в рамках празднования 25-летия ИнгГУ. Оно будет проведено совместно с Кабардино-Балкарским государственным университетом, Министерством здравоохранения Ингушетии и сообществом акушеров-гинекологов республики.

Мероприятие состоится в конференц-зале главного корпуса ИнгГУ по адресу: Республика Ингушетия, г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 7. Регистрация участников и выставка — с 9:00 до 10:00.

Контакты: 8-928-727-75-97, zaretа1@list.ru — председатель оргкомитета конференции Зарета Магомедовна Гатагажева, г. Назрань; 8-928-084-77-79, elifiya@bk. ru — сопредседатель Зухра Хаджимуратовна Узденова, г. Нальчик.

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