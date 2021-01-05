Должность

В Ингушетии признали ненужной должность председателя совета отцов республики

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Аппарат уполномоченного по правам ребенка при Главе региона принял решение аннулировать внештатную должность председателя совета отцов республики. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

«Мы запускали пробный проект, по итогам которого пришли к выводу, что в этом нет необходимости. На сегодняшний день аппарат работает в тесном взаимодействии с ПДН, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, комитетами матерей, молодежи, а также с социальным службами», — сказал представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка.

Собеседник издания добавил, что с учетом непростой ситуации с распространением коронавируса правозащитная структура вынуждена сокращать массовые выезды служб.

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