В Ингушетии признали ненужной должность председателя совета отцов республики

«Мы запускали пробный проект, по итогам которого пришли к выводу, что в этом нет необходимости. На сегодняшний день аппарат работает в тесном взаимодействии с ПДН, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, комитетами матерей, молодежи, а также с социальным службами», — сказал представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка.

Собеседник издания добавил, что с учетом непростой ситуации с распространением коронавируса правозащитная структура вынуждена сокращать массовые выезды служб.