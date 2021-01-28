В Ингушетии охотоведы подкормили диких животных
В Малгобекском районе охотоведы провели раскладку корма для диких животных, обитающих на лесных территориях, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.
«Такие меры очень важны для обитателей леса, ведь они находятся под постоянным воздействием различных условий окружающей их среды. Места обитания животных в значительной мере зависят от климата, растительности, рельефа, особенностей гидрологического режима, а также от состава и численности других представителей фауны», — рассказали в министерстве о целях дополнительного прикорма лесных животных.
Подкормка позволяет не только спасти от голода, но и удержать птиц и зверей от перекочевок, а при необходимости подлечивать их лекарствами и микроэлементами. Кроме этого, привлекая животных в определенные участки угодий, легче обеспечить их охрану.
«В местах, где численность животных превышает кормовые возможности угодий, подкормку зверей и птиц необходимо проводить в течение всего года, даже летом», — пояснили сотрудники экологического ведомства.