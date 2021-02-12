В Ингушетии охотное хозяйство занялось подсчетом животных
В Ингушетии охотоведы проводят традиционный учет животных по методике ЗМУ — зимнего маршрутного учета.
Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, при проведении маршрутного учета регистрируются все суточные следы и визуальные встречи охотничьих видов зверей и птиц.
«Это позволяет определить видовой состав, численность животных и произвести анализ сразу целого ряда видов: копытных, хищных и зайцеобразных», — пояснили в министерстве.
Метод является основным для оценки численности промысловых видов животных в тех регионах России, где залегает устойчивый снежный покров.
На юге России, в том числе и в Ингушетии, для проведения ЗМУ используются короткие периоды, когда появляется хотя бы временный снежный покров.
Для определения плотности населения зверей (числа особей на единицу площади) нужно определить два показателя: среднее число пересечений суточных наследов учитываемых видов зверей на 10 км маршрута и среднюю длину суточного хода зверей, на основе которого вычисляется пересчетный коэффициент.