В Ингушетии «Газпрому» задолжало только одно предприятие

Наименьшее число должников — по одному — в Ингушетии, Калмыкии, на Камчатке и Алтае, Приморском крае и Калининградской области. В Ленинградской, Тюменской и Кемеровской областях, а также Санкт-Петербурге количество должников также минимально: по два юридических лица.

По состоянию на 1 января 2020 года в Московской области было 87 юридических лиц, имеющих долги за газ. Сумма задолженности компаний варьируется от 10 миллионов до 1 миллиарда рублей.

В «лидерах» по количеству должников также Тверская область (69 предприятий), Пермский край (43 предприятия), Саратовская область (42 предприятия), а также Краснодарский край и Оренбургская область (по 33 компании).

Самую большую сумму за газ «Газпрому» задолжало муниципальное унитарное предприятие Грозного — МУП «Теплоснабжение» (2,581 млрд рублей). Среди крупнейших должников «Брянсккоммунэнерго» — 2,45 миллиарда рублей, и «Центральная ТЭЦ» в Кемеровской области — 2,291 млрд рублей, говорится в сообщении.