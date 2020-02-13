Должники

В Ингушетии «Газпрому» задолжало только одно предприятие

0

Опубликован список крупнейших должников за газ среди предприятий в регионах России. Московская область снова заняла первое место по их количеству, сообщает «Прайм» со ссылкой на «Газпром межрегионгаз».

Наименьшее число должников — по одному — в Ингушетии, Калмыкии, на Камчатке и Алтае, Приморском крае и Калининградской области. В Ленинградской, Тюменской и Кемеровской областях, а также Санкт-Петербурге количество должников также минимально: по два юридических лица.

По состоянию на 1 января 2020 года в Московской области было 87 юридических лиц, имеющих долги за газ. Сумма задолженности компаний варьируется от 10 миллионов до 1 миллиарда рублей.

В «лидерах» по количеству должников также Тверская область (69 предприятий), Пермский край (43 предприятия), Саратовская область (42 предприятия), а также Краснодарский край и Оренбургская область (по 33 компании).

Самую большую сумму за газ «Газпрому» задолжало муниципальное унитарное предприятие Грозного — МУП «Теплоснабжение» (2,581 млрд рублей). Среди крупнейших должников «Брянсккоммунэнерго» — 2,45 миллиарда рублей, и «Центральная ТЭЦ» в Кемеровской области — 2,291 млрд рублей, говорится в сообщении.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии провели ЕГЭ для родителей
В Малгобеке прошел митинг, посвященный годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана
В образовательных учреждениях Магаса состоялись мероприятия, посвященные 31-летию вывода войск из Афганистана
Задержанного по делу о двойном убийстве в Ингушетии уличили в использовании поддельного паспорта
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка новых археологических экспонатов
Ингушские библиотекари подводят итоги акции «Дарите книги с любовью»
В Ингушетии проведут археологические раскопки на месте неизученного древнего христианского храма
Преподаватели ИнгГУ представили республику на конференции в Российском университете дружбы народов
Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Назрань»!
Ингушский спортсмен из Казахстана Ислам Мамилов поднялся на четвертое место в мировом рейтинге по джиу-джитсу среди взрослых
В сельском поселении Нестеровское провели акцию антитеррористической и антиэкстремистской направленности

Главное

Яндекс.Метрика

 