В Ингушетии егеря зафиксировали раннее пробуждение медведя

Каковы причины раннего пробуждения обитающего в наших лесах бурого медведя, газета «Ингушетия» выяснила у егеря Сунженского охотхозяйства Магомеда Бисаева.

«Спячка медведей сократилась с трех до полутора месяцев. Есть медведи, которые вообще на спячку не уходили. Они питаются остатками осенних кормов. Сейчас вот тоже медведь стал бродить, не знаю, чего именно этому косолапому не спится», — смеясь, прокомментировал егерь раннее пробуждение дикого зверя.

По словам Магомеда Бисаева, этого медведя они наблюдают по оставленным следам, отслеживая его действия в лесу и оберегая от случайной встречи с браконьером.

Медведи обычно впадают в спячку с середины осени или с началом зимы. Это может быть и в ноябре, и в декабре. По словам лесничего, зимняя спячка медведей напрямую связана с погодой и окружающей температурой. Медведь полностью успокаивается в своей берлоге после образования постоянного снежного покрова и когда температура стабильно держится ниже нуля.

Время пробуждения медведя также зависит от многих факторов, первым из которых является температура окружающей среды. Если зима теплая, а весна — ранняя, то медведи просыпаются уже в марте-апреле.

Медведи впадают в спячку, чтобы переждать суровую голодную зиму. Ведь основу рациона этих зверей составляет растительная пища, которую с наступлением холодной зимы весьма затруднительно отыскать. Поэтому летом медведи как следует отъедаются и нагуливают жир, чтобы пережить зиму в спячке.

Несмотря на то, что в Ингушетии за весь зимний год не было случаев нападения хищников на людей, егеря все же предупреждают о необходимости соблюдать осторожность, особенно это касается сборщиков черемши.

— Кроме медведей, в лесу есть и другие опасные дикие животные. Снег ушел, но на земле все равно видны продавленные следы кабана. А это тоже опасный для человека зверь. Они бывают одиночки, бывает, что и гуртом гуляют, там численность у них большая бывает. Поэтому в лесу надо быть очень бдительным и осторожным, особенно в период сбора черемши, — советует Магомед Бисаев.