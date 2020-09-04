В Джейрахском районе Ингушетии прошло мероприятие, посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В ходе беседы учащимся рассказали о трагических событиях в России, о том, что террористы используют много способов привлечения молодежи в свои ряды. Учащимся рассказали о сущности терроризма, о том, что в любой ситуации нужно быть бдительными и осторожными.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Джейрахского района, основная цель проведения мероприятия — не просто напомнить учащимся о страшных трагедиях, но и сформировать у подрастающего поколения негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме.