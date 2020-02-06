В администрации Сунженского района Ингушетии прошло совещание с представителями духовенства

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Глава Сунженского района Магомет Дзейтов провел совещание с представителями духовенства, имамами мечетей и их помощниками, при участии министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслана Волкова, его заместителя Гелани Парова, а также глав сельских поселений района.

Открывая встречу, глава района представил участникам совещания назначенного на должность начальника управления ФСБ России по РИ в Сунженском районе Микаила Буружева, который призвал собравшихся к взаимодействию с ведомством в области противодействия терроризму и экстремизму и профилактики негативных проявлений в молодежной среде.

По информации пресс-службы администрации района, в ходе мероприятия обсудили вопросы, касающиеся регистрации религиозных общин сельских поселений, антитеррористической защищенности объектов культурного и религиозного назначения, а также организации и проведения памятных мероприятий, приуроченных к трагической дате в истории ингушского народа — 23 февраля 1944 года.

Руководитель Миннаца Ингушетии Руслан Волков рассказал о том, как юридически будет проходить регистрация религиозных общин, и о предстоящих в текущем месяце мероприятиях, посвященных 76-летию со дня депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан.

Магомет Дзейтов, обращаясь к присутствующим, подчеркнул колоссальную значимость взаимодействия всех слоев общества в деле сохранения мира и стабильности, а также дальнейшего развития республики.

«Только консолидировав наши усилия, единой командой мы сможем добиться лучшего будущего и передать последующим поколениям стабильный и динамично развивающийся регион», — отметил он.

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