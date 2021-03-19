Постпред Ингушетии в Москве обсудил вопросы сотрудничества с руководителем ИРО Российского союза ветеранов

«На встрече обсуждалось возможное взаимодействие структур для работы с молодёжью, транслирования им правильных ценностей и воспитания патриотизма», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Постпредства.

На встрече было предложено провести урок мужества, а также другие мероприятия, на которых ветераны смогли бы поделиться своим опытом службы.