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Постпред Ингушетии в Москве обсудил вопросы сотрудничества с руководителем ИРО Российского союза ветеранов

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Постоянный представитель Ингушетии при Президенте России Муслим Оздоев провёл встречу с председателем Ингушского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» Магомедом Гилисхановым.

«На встрече обсуждалось возможное взаимодействие структур для работы с молодёжью, транслирования им правильных ценностей и воспитания патриотизма», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Постпредства.

На встрече было предложено провести урок мужества, а также другие мероприятия, на которых ветераны смогли бы поделиться своим опытом службы.

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