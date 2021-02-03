Полпреда Ингушетии в Магаданской области наградили юбилейной медалью
Постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте РФ Муслим Оздоев провёл встречу с полпредом республики в Магаданской области Алиханом Бековым.
Полпред Беков рассказал о жизни ингушской общины в далёком дальневосточном регионе, ситуации с коронавирусом и успехах студентов из Ингушетии.
В свою очередь постпред Муслим Оздоев, сообщила его пресс-служба, поблагодарил Алихана Бекова за работу, проводимую с ингушской общиной в Магаданской области. В завершение встречи постпред от лица Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова вручил Алихану Бекову юбилейную медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией».