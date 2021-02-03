Полпредство

Полпреда Ингушетии в Магаданской области наградили юбилейной медалью

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Постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте РФ Муслим Оздоев провёл встречу с полпредом республики в Магаданской области Алиханом Бековым.

Полпред Беков рассказал о жизни ингушской общины в далёком дальневосточном регионе, ситуации с коронавирусом и успехах студентов из Ингушетии.

В свою очередь постпред Муслим Оздоев, сообщила его пресс-служба, поблагодарил Алихана Бекова за работу, проводимую с ингушской общиной в Магаданской области. В завершение встречи постпред от лица Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова вручил Алихану Бекову юбилейную медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией».

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