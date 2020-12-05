Полпред Чайка встретился с финалистами и полуфиналистами конкурса «Доброволец России» из субъектов СКФО

Открывая встречу, Чайка поздравил волонтеров с праздничной датой и выразил благодарность всем их соратникам и единомышленникам.

«Спасибо за то, что несете людям добро, проявляете чуткость, самоотверженность, гражданскую позицию, что вы действительно находитесь на переднем крае, помогая тем, кто в этом особенно нуждается», — подчеркнул полпред.

По его словам, 2020-й год стал настоящей проверкой на прочность не только для медиков, которые не жалея сил, собственного здоровья, а порой и жизни, вышли на борьбу с Covid-19, сообщает пресс-служба полпредства.

«Ваш девиз «Мы вместе» объединил усилия добровольцев и врачей, стал символом помощи одиноким и пожилым. Вы тоже часто рискуете здоровьем, по зову сердца делая доброе и такое нужное дело. Противодействие пандемии объединило наше общество в целом», — сказал полпред.

Было отмечено, что в добровольческой команде округа трудится более 100 тысяч волонтеров в разных направлениях — это медицина, культура, экология, спорт, образование и патриотическое воспитание.

«Сегодня здесь присутствует ее малая часть, но я надеюсь, что вы передадите в своих регионах наши слова благодарности и поздравления, пожелания добра и мира», — подчеркнул Чайка.

Участники встречи презентовали полпреду свои проекты. Среди них — «Чистая Сунжа». Проект в Ингушетии существует с 2015 года. За прошедшее время был серьезно снижен уровень загрязнения русла реки, на берегах посажены новые деревья, проведены обучающие мероприятия для школьников.

Состоялся непринужденный диалог, в ходе которого молодые люди поинтересовались у Чайки его отношением к волонтерской деятельности.

Полпред рассказал о своем участии во втором Всесоюзном слете пионеров в 1962 году и отметил тот большой путь, который к нынешнему моменту прошло добровольчество как движение.

«Это совершенно другой уровень. Вы настоящие патриоты, которые дорожат своей страной, делают все для ее развития», — выразил свою точку зрения полпред.

От лица всех добровольцев Чайке вручили памятную статуэтку — символ волонтерского движения.

Участника встречи были вручены подарки и благодарственные письма полномочного представителя Президента России в СКФО «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Северо-Кавказском федеральном округе».