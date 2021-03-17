Подозреваемому в экстремизме власти Ингушетии окажут помощь в трудоустройстве и социализации

Такое решение принято на заседании республиканской адаптационной комиссии, под руководством вице-премьера региона Олега Фурсова.

«Главным вопросом, включенным в повестку дня, стало коллегиальное рассмотрение обращения в комиссию молодого человека, 23-летнего жителя Назрани Ислама Арапиева, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК России — «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет», — сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

По словам представителя силовых структур, заявитель оказывал содействие следственным органам, раскаялся в содеянном правонарушении и готов в дальнейшем приносить пользу обществу. Характеристики, взятые по месту жительства и из учебного заведения, в котором обучался молодой человек, также рекомендуют его с положительной стороны.

Представитель муниципального образования заверил, что заявитель будет находиться под наблюдением и привлекаться к общественным работам, ему также будет оказана помощь в трудоустройстве, если применение данных мер будет допускаться решением суда. Участники заседания также поддержали предложение об отправлении заявителя в армию во время следующей призывной кампании.

По итогам встречи членами комиссии было принято единогласное решение об обращении с ходатайством в суд с целью смягчения наказания.

Фурсов поручил ответственным структурам взять под контроль вопрос социального становления заявителя в дальнейшем.

«Мы очень надеемся, что все эпизоды из вашего прошлого в прошлом и останутся и не повлияют на будущее. От вас сейчас требуется активная работа и участие в общественной жизни региона», — отметил вице-премьер, обращаясь к молодому человеку.

Напомним, адаптационная комиссия была создана в Ингушетии в 2011 году. В ее задачи входит возвращение к мирной жизни, социализация и поддержка лиц, решивших прекратить террористическую и экстремистскую деятельность.