Почти 81 млн руб. получит Ингушетия на докапитализацию фонда микрофинансирования
Ингушетия получит из федерального бюджета около 81 млн рублей на докапитализацию республиканской микрофинансовой организации для оказания помощи малому и среднему бизнесу в период пандемии, сообщили СМИ в пресс-службе Минэкономразвития региона.
«Республикой заключены соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП в условиях пандемии коронавируса, а также о предоставлении субсидии на государственную поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региону из федерального бюджета предоставляются средства на общую сумму 80,9 млн рублей», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что количество займов, которые предполагается предоставить за счет субсидии, составляет не менее 50 единиц.