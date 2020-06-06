Господдержка

Почти 81 млн руб. получит Ингушетия на докапитализацию фонда микрофинансирования

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Ингушетия получит из федерального бюджета около 81 млн рублей на докапитализацию республиканской микрофинансовой организации для оказания помощи малому и среднему бизнесу в период пандемии, сообщили СМИ в пресс-службе Минэкономразвития региона.

«Республикой заключены соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП в условиях пандемии коронавируса, а также о предоставлении субсидии на государственную поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региону из федерального бюджета предоставляются средства на общую сумму 80,9 млн рублей», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что количество займов, которые предполагается предоставить за счет субсидии, составляет не менее 50 единиц.

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