Почти 81 млн руб. получит Ингушетия на докапитализацию фонда микрофинансирования

«Республикой заключены соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП в условиях пандемии коронавируса, а также о предоставлении субсидии на государственную поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региону из федерального бюджета предоставляются средства на общую сумму 80,9 млн рублей», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что количество займов, которые предполагается предоставить за счет субсидии, составляет не менее 50 единиц.