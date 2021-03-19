Перезапущенная швейная фабрика в Ингушетии уже выполняет заказ Минздрава республики

Управляющая швейным объединением Инжи Кепенек рассказала, по каким главным направлениям сейчас ведется работа и каких результатов уже удалось достигнуть. В частности, на фабрике продолжают работать над заказом регионального Минздрава. Уже готовы 500 медицинских халатов для Назрановской районной больницы.

Также дорабатываются детали предстоящего договора с самарской компанией, осуществляющей свою деятельность в нефтяной отрасли, соглашение предусматривает пробный заказ 25 тыс. костюмов спецодежды на общую сумму 5 млн рублей.

«На данный момент прошли обучение и приступили к работе 130 человек. К маю будут подготовлены 400 специалистов, а до конца лета мы планируем полностью укомплектовать штат. 850 человек будут сидеть непосредственно за швейными машинками, 30 закройщиков будут заниматься раскроем ткани по специальным лекалам, больше 100 человек будут разнорабочими. Общее количество трудоустроенных должно достигнуть 1500 человек. Сумма оплаты труда будет начинаться от 15 тыс. рублей и будет зависеть от выработки, определить которую поможет электронный счётчик на каждом рабочем столе», — пояснила Кепенек.

Она добавила, что для полного запуска предприятия необходимо наладить производство в одном из блоков фабрики. Для этого из Турции заказано современное осветительное беспроводное оборудование, а также новая техника, что позволит производству выйти на плановую мощность.

«Все, что зависит от нас, в рамках закона, мы сделаем для оказания инвестору помощи. Правительственный блок на ежедневной основе будет проводить мониторинг госпрограмм, а для участия в них у самих инвесторов всегда должен быть готов пакет документов. Кроме того, нужно составить список специальностей, необходимых для фабрики, и направить запрос в соцзащиту. Еще один важный момент, связанный с набором персонала, — общественность ассоциируют фабрику только со швеями, в то время как здесь на работу ждут и мужчин, например, электромонтеров, специалистов по наладке оборудования и других. При распространении информации о вакансиях нужно это учитывать», — сказал Калиматов.

По словам вице-премьера Олега Фурсова, к 1 апреля текущего года будет подготовлен полный перечень ведомств, организаций, для которых будет востребована продукция швейного объединения.

Швейная фабрика была построена и открыта в Ингушетии в 2017 году, она располагается на территории 2 га и включает в себя здания общей площадью 10 863,2 кв. м. Ее сметная стоимость составила около 600 млн рублей. Спустя некоторое время после запуска фабрика была закрыта.

В 2019 году правительством Ингушетии была создана рабочая группа по решению вопросов реанимации 11 простаивающих предприятий. Первым перезапущенным предприятием стал Назрановский завод электродвигателей малой мощности, цехи которого уже частично переоборудованы: турецкая компания запускает на его площадях три вида производства — обуви из натуральной и искусственной кожи, чулочных изделий и изделий из картона. В конце 2020 года также благодаря турецким инвесторам возобновилась работа и на швейной фабрике.